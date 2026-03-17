DS-ODS má nové vedenie, chce spolupracovať s opozičnými stranami

Na snímke Pavel Macko. Foto: TASR Pavol Zachar

V najbližších komunálnych a regionálnych voľbách pôjde DS-ODS do boja spoločne s ďalšími demokratickými stranami, uviedol predseda strany Pavel Macko.

Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Mimoparlamentná Demokratická strana - ODS (DS-ODS) si na jarnom kongrese zvolila nové vedenie a potvrdila svoje priority. Delegáti zvolili za podpredsedu Imricha Kovaľa a do predsedníctva pribudol Stanislav Rajnoha. Kongres zároveň schválil, že strana bude spolupracovať s opozíciou. Aktuálne vládne strany zo spolupráce vylúčil. TASR o tom informoval kancelár DS-ODS Jaroslav Petö.

„Strana ohlásila konkrétny volebný plán. V najbližších komunálnych a regionálnych voľbách pôjde DS-ODS do boja spoločne s ďalšími demokratickými stranami. Delegáti takisto prijali, že DS-ODS nebude kandidovať samostatne v parlamentných voľbách, ale podporí zjednotený demokratický blok a spoločný kandidátny zoznam pravicových strán,“ uviedol predseda strany Pavel Macko.

DS-ODS zároveň vylúčila dohody so stranami súčasnej vládnej koalície a stranami, ktoré poškodzujú partnerstvo a členstvo v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii.
