DS si na kongrese zvolila za podpredsedov strany Kiššovú a Rajtára

Bratislava 26. októbra (TASR) - Podpredsedami mimoparlamentnej Demokratickej strany (DS) sa stali Jozef Rajtár a Jana Kiššová, ktorá je zároveň aj volebnou líderkou strany. Delegáti strany si ich zvolili na sobotňajšom mimoriadnom kongrese v Hronseku.



Na kongrese si delegáti zvolili aj zostávajúcich členov predsedníctva a to Natáliu Blahovú, Adama Hochela, Eriku Jankajovú, Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára. Predseda DS Michal Kravčík uviedol, že poslaním strany je spájanie ľudí dobrej vôle v záujme dôstojného života na Slovensku.



Kiššová vyzvala členov k maximálnemu nasadeniu vo volebnej kampani, aby DS urobila dobrý výsledok v parlamentných voľbách. "Vo februári sa rozhodne, či budeme aj naďalej vazalmi mafie a korupcie, alebo vykročíme na cestu k právnemu štátu, k spravodlivosti a vymožiteľnosti práva," uviedla.



Strana informovala, že v súčasnosti rokuje o spolupráci s viacerými predstaviteľmi politických strán.



O vstupe do DS informovali deviati poslanci, ktorí opustili klub SaS. Sú to osobnosti okolo niekdajších podpredsedov SaS Jany Kiššovej a Ľubomíra Galka či bývalej predsedníčky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej.



Stranu opustili po tom, ako členovia SaS na nominačnom kongrese rozhodli o vylúčení Blahovej zo strany. Zároveň na ňom odsúhlasili kandidátku do volieb navrhnutú predsedom strany Richardom Sulíkom, na ktorej nefigurovali.