Saková upozorňuje na možné rušenie krajských policajných riaditeľstiev

Bratislava 26. januára (TASR) – Policajný zbor čaká reforma. Zrušiť by sa mohlo osem krajských riaditeľstiev a nahradiť by ich mali tri oblastné riaditeľstvá pre západ, stred, východ a metropolitná polícia Bratislava. Upozornila na to poslankyňa Národnej rady SR a exministerka vnútra Denisa Saková (nezaradená) po vypočúvaní kandidátov na nového šéfa polície.



Takúto zmenu by si vedel predstaviť Peter Kovařík, ktorého výbor odporučil ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO) na vymenovanie za policajného prezidenta. Ministerstvo vnútra sa k rušeniu krajských riaditeľstiev zatiaľ vyjadrovať nechce, potvrdzuje však, že pracuje na reorganizácii Policajného zboru.



Saková sa pri hlasovaní o kandidátoch na funkciu policajného prezidenta zdržala. „Každý z nich totiž predstavil svoju koncepciu rozvoja činnosti Policajného zboru. Avšak obidve koncepcie mali veľmi podobné až rovnaké ciele, pravdepodobne vychádzajúce asi z identického materiálu – reforma polície. Materiál avizovaný ministerstvom vnútra od leta tohto roka, ktorý je zatiaľ veľkou neznámou pre verejnosť. Podstata oboch prezentovaných koncepcií je zrušiť osem krajských riaditeľstiev, vytvoriť tri oblastné riaditeľstvá: západ, stred a východ a metropolitnú políciu Bratislava," skonštatovala.



Kandidát Peter Kovařík, ktorý funkciu v súčasnosti vykonáva dočasne, vo svojom pondelkovom vystúpení pred parlamentným brannobezpečnostným výborom načrtol, že by si vedel predstaviť fungovanie troch oblastných riaditeľstiev a metropolitnej polície Bratislavy. Členenie na nižších úrovniach, ako sú okresné a obvodné polície, by sa podľa neho nastavilo podľa potrieb.



Ministerstvo vnútra v stanovisku uviedlo, že na koncepcii reorganizácie polície nepretržite pracuje zriadená pracovná skupina.



„Koncepciu reorganizácie, konkrétne zmeny a naplánované kroky bude ministerstvo vnútra prezentovať, až keď bude mať koncepcia konečnú podobu, ktorú bude možné aplikovať v praxi," uviedlo v stanovisku. Dodalo, že pripravované zmeny má v úmysle aplikovať tak, aby to neovplyvnilo súčasnú prácu jednotlivých odborov.