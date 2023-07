dTest: Podvodné súťaže na internete je náročné rozoznať od skutočných

Bratislava 30. júla (TASR) - Podvodné súťaže na sociálnych sieťach nie je jednoduché rozoznať od skutočných. Dôležité je skontrolovať profil, ktorý súťaž zdieľa. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest. Podotkla, že ak ide o celosvetovú spoločnosť a na stránkach je iba niekoľko sledujúcich, je pravdepodobné, že ide len o napodobeninu.



Odporúčajú súťaž overiť aj priamo na stránkach danej spoločnosti. "Ak je akcia propagovaná len na jednej sociálnej sieti, odporúčame zvýšiť obozretnosť a starostlivo zvážiť, či sa do nej zapojiť," uviedla riaditeľka organizácie dTest Eduarda Hekšová. Časté sú tiež "preklepy" v názvoch stránok či nahradenie písmen inými znakmi.



Výsledkom podvodných súťaží býva často správa, prípadne odpoveď na komentár, ktorý obsahuje škodlivý odkaz a môže napadnúť účet. Podvodník si tiež prostredníctvom neho vyžiada údaje, ktoré môže zneužiť. "Môže ísť napríklad o číslo platobnej karty," spresnila Hekšová.



Upozorňujú tiež na zneužitie údajov zo sociálnych sietí. Podvodníci majú využiť údaje, ako napríklad meno či dátum narodenia, ktoré potom pošlú ľuďom na overenie formou SMS. "V jednej SMS žiadali podvodníci registráciu na podvodnej stránke kliknutím na odkaz. Údajným odosielateľom bolo Ministerstvo financií SR a účelom malo byť vyplatenie príspevku na energie," povedala Hekšová konkrétny prípad.



Ľudia by si mali skontrolovať priamo na stránkach danej inštitúcie, či sa žiadosti o takýto príspevok vôbec konajú. Tiež môžu obmedziť viditeľnosť týchto údajov na sociálnych sieťach, aby ich nevidel nikto nepovolaný.