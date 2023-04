dTest: Potraviny sa môžu predávať aj po dátume minimálnej trvanlivosti

Bratislava 29. apríla (TASR) - Potraviny sa môžu predávať aj po dátume minimálnej trvanlivosti. Môžu síce zmeniť pôvodnú chuť, vôňu či konzistenciu, no zdraviu nemusia nijako ublížiť. Ide o prípady, keď sa výrobok skladuje v odporúčaných podmienkach a nemá porušený ochranný obal. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest. Apeluje však na ľudí, aby výrobky najskôr otestovali.



"Spotrebitelia môžu veľakrát naraziť u niektorých predajcov na zľavnené potraviny, ktoré sú po dátume minimálnej trvanlivosti. Predajca však musí takýto tovar ponúkať oddelene od ostatného a musí spotrebiteľa upozorniť, že je po dátume minimálnej trvanlivosti," priblížila riaditeľka organizácie Eduarda Hekšová.



Výrobok po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti však treba skontrolovať, najmä pomocou zmyslov. Všímať si treba, či nie je nafúknutý obal, či nemá tovar príznaky plesnivenia, prípadne akú má konzistenciu, vôňu či chuť. "Pokiaľ sa všetko zdá v poriadku, malo by byť bezpečné potravinu skonzumovať," doplnila organizácia.



Hekšová vysvetlila, že každý výrobok môže mať odlišný dátum minimálnej trvanlivosti. "Ovsené vločky neodporúčame skladovať dlhšie ako dva mesiace po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Naopak, cestoviny, múka či ryža vydržia bez rizika pre vaše zdravie až rok po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti," povedala. Jogurt v chladničke možno podľa nej zjesť aj päť dní po uplynutí dátumu.



Dátum spotreby alebo použiteľnosti, ktorý sa na potravinách vyznačuje aj ako "spotrebujte do", zase stanovuje dobu, dokedy je zaručená zdravotná bezpečnosť rýchlo kaziacich sa potravín. "Typicky sa s takýmto označením stretnete pri rybách, mäse a výrobkoch z chladiaceho pultu. Ide o výrobky, ktoré sa po uplynutí dátumu spotreby nesmú ďalej predávať. A to ani so zľavou či s upozornením," vysvetlil dTest.



Niektoré potraviny nie sú vyznačené dátumom spotreby či minimálnej trvanlivosti. Ide najmä o čerstvú zeleninu a ovocie, ale aj víno, soľ či ocot. "Pri týchto potravinách nemá výrobca povinnosť časovo dátum použiteľnosti ohraničiť. To však, samozrejme, neznamená, že sa výrobok nemôže pokaziť, a preto je dobré si kvalitu tovaru overiť vašimi vlastnými zmyslami," dodala Hekšová.



Na Slovensku je od júla minulého roku umožnený predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti (DMT), ale až po ich ponuke charite. Prevádzkovateľ ich môže predávať, len ak sú bezpečné, len vo svojich vlastných prevádzkach, konečnému spotrebiteľovi, len ak sú zreteľne oddelene umiestnené od ostatných potravín a najviac po dobu 45 dní od uplynutia DMT.