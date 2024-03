Dubéci, Michelko, Tomáš a Šipoš sa zhodli, že výsledky neprekvapili

Bratislava 24. marca (TASR) - Výsledky prvého kola volieb neboli veľmi prekvapivé vzhľadom na predvolebné prieskumy. Rozhodujúce bude druhé kolo. Zhodli sa na tom poslanci Národnej rady (NR) SR Roman Michelko (SNS), Martin Dubéci (PS), Michal Šipoš (Klub Slovensko, Za ľudí, KÚ) a minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



"Ľudia budú mať možnosť vyberať medzi dvomi pomerne rozdielnymi kandidátmi," skonštatoval na margo druhého kola Tomáš. Ivan Korčok podľa neho neprinesie pokoj spoločnosti, ale chaos, keďže chce byť opozíciou voči vláde. Práve predseda parlamentu a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini by bol podľa Tomáša prezidentom mieru, pokoja a bol by proslovenskou hlavou štátu.



Michelko avizoval, že o postupe v druhom kole budú hovoriť aj na koaličnej rade. Ukázalo sa podľa neho ako nešťastné, že sa vládna koalícia už pri formovaní koaličnej dohody nedohodla na jednotnom postupe v prezidentských voľbách. Poznamenal, že preto SNS v prvom kole podporila vlasteneckého kandidáta. Dodal, že ak chce Pellegrini získať aj ostatných koaličných voličov, musí sa jasne vyjadriť k niektorým otázkam a nemôže vajatať.



Podľa Dubéciho dávajú výsledky prvého kola nádej, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorým záleží na európskom a demokratickom smerovaní krajiny, a že súčasná vláda je poraziteľná. "Čakajú nás dramatické dva týždne," podčiarkol v súvislosti s kampaňou. Poznamenal, že proti sebe stoja jeden vládny kandidát Pellegrini a Korčok ako občiansky a nadstranícky kandidát.



"Ukázalo sa, že výsledky zodpovedali prieskumom. Naším cieľom bolo od začiatku pritiahnuť čo najviac ľudí, aby prišli voliť do prvého kola," uviedol Šipoš. Preto podľa neho kandidoval aj predseda hnutia Slovensko Igor Matovič. Vzhľadom na Korčokov výsledok v prvom kole upozornil, že netreba zaspať na vavrínoch. "Všetci demokraticky zmýšľajúci voliči by mali zobrať rozum do hrsti a ísť v druhom kole voliť," podčiarkol. Myslí si, že Slováci sa v kritických momentoch vedia zomknúť, a verí, že toto urobia aj v druhom kole. O tom, či hnutie Slovensko podporí Korčoka, ešte budú podľa Šipoša diskutovať vo vnútri, pripravení sú s ním rokovať.



SNS v prvom kole podporila Štefana Harabina. Jeho výsledok podľa Michelka splnil očakávania. Skonštatoval, že ak prví dvaja kandidáti získali zhruba 80 percent hlasov a Harabin získal väčšinu zo zvyšku, je to pomerne silný výsledok. "Kto získa väčšinu z potenciálu Harabina, ten bude prezident," dodal na margo druhého kola.