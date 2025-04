Dubéci sa obáva, že zmenami ústavy sa sťaží život istej skupiny ľudí

Bratislava 4. apríla (TASR) - Návrh na zmenu Ústavy SR je len dymovou clonou. Vyhlásil to predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci v diskusii o novelách Ústavy SR, jednej z dielne vlády a druhej z KDH, v pléne Národnej rady (NR) SR. Mrzí ho, že je opäť zámer sťažiť život istej skupiny obyvateľstva.



„To, čo reálne ohrozuje rodiny dnes na Slovensku, je ekonomický úpadok. (...) O tomto sa nebavíme. Bavíme sa však o návrhu, o nejakom múre za progresivizmus,“ skonštatoval Dubéci.



Navrhované zmeny Ústavy SR sú podľa neho dymovou clonou. Upozornil na to, že premiér novelu označil za prioritu, no nenašiel sa koaličný poslanec, ktorý by sa za ňu v pléne postavil. „Ako je možné, že vy idete robiť zmenu ústavy a tu sa nenájde jeden poslanec koalície, ktorý by sa postavil a povedal by, že ja tomu verím, že je to dobrý nápad,“ podotkol. Žiada partnerov z opozície, aby nenaskočili na takúto pascu.



Aj poslanec Dávid Dej (PS) hovorí o navrhovaných zmenách v ústave ako o umelo vytvorenej téme. Upozornil na to, že ľudí na Slovensku trápia iné problémy. Poslanec Ján Horecký (KDH) sa v reakcii spýtal na to, čo a ako v novele z dielne KDH sťažuje život určitej skupine ľudí. Deklaroval, že kresťanským demokratom záleží na dôstojnosti každého človeka.