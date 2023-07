Dubovcová:Osoby, prepustené pre nepríčetnosť, by mali byť monitorované

Bratislava 7. júla (TASR) - Osoba, ktorú pre nepríčetnosť zbavia trestnoprávnej zodpovednosti, by mala byť monitorovaná aj po prepustení do ústavnej či ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Myslí si to ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová, podľa ktorej chce problematiku riešiť aj vláda. Avizovala, že zmena by sa mohla riešiť v skrátenom legislatívnom konaní.



Dubovcová vysvetlila, že v prípadoch, keď je osoba nepríčetná, považuje sa za nezodpovednú za svoje činy, prepustia ju z väzby a nespadá pod žiadnu kuratelu. "My ani nevieme, že keď ide do ústavnej alebo ambulantnej starostlivosti, či sa lieči," skonštatovala.



Avizované zmeny reagujú aj na nedávny prípad vraždy v Dubnici nad Váhom. "Pokiaľ ide o národnú radu, samozrejme, že vláda má obmedzené kompetencie, ale návrhy na skrátené legislatívne konania, ak budú opodstatnené a budú vo verejnom záujme, čo si myslím že tento prípad je, tak so súhlasom prezidentky by sme ho mohli predložiť národnej rade na skrátené legislatívne konanie," dodala.



O opatreniach na posilnenie ochrany žien pred násilím v súvislosti s vraždou v Dubnici nad Váhom vo štvrtok (6. 7.) diskutovali prezidentka SR Zuzana Čaputová, minister zdravotníctva Michal Palkovič, ministerka spravodlivosti a prvý viceprezident Policajného zboru Branko Kišš. Čaputová po stretnutí pripustila, že viaceré opatrenia by mohli byť presadené v skrátenom legislatívnom konaní.



V prípade vraždy 39-ročnej Andrey obvinili Jána M., ktorý je vo väzbe. V minulosti bol obvinený aj pre sledovanie poškodenej. Trestné stíhanie na základe záverov znaleckého posudku zastavili, Jána M. prepustili z väzby a hospitalizovali na psychiatrii. Do ambulantnej starostlivosti ho prepustili vo februári 2023.