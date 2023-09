Dubovcová predpokladá, že by sa mohla podporiť novela Trestného zákona

Bratislava 7. septembra (TASR) - Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová predpokladá, že ak sa otvorí mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR, poslanci by mohli podporiť novelu Trestného zákona. Právna úprava podľa jej slov reaguje na aktuálnu situáciu. V prípade, ak by sa do novely poslanci snažili dostať návrhy, ktoré by pozmenili jej charakter, vláda je podľa jej slov pripravená ju stiahnuť.



"Ideme do NR SR, tak predpokladám, že ideme medzi zodpovedných ľudí a že sa k veci postavia tak, ako majú," uviedla. S poslancami dopredu nerokovala o podpore novely. Pripomenula však, že o návrhu sa už rokovalo, prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a parlament mal šancu ho schváliť už skôr. Priblížila, že novelizácia rieši najmä zmenu v právnej úprave pri ochrannom liečení a dohľade a čiastočne sa zaoberá detenciou. "Máme detenčný ústav, tak aby sme vedeli mať ľudí, ktorí potrebujú liečenie a sú nebezpeční pre spoločnosť, pod dohľadom a aby aj dostali zdravotnú liečbu," uviedla.



Čo sa týka situácie s migrantami, nevie, či si niektorí poslanci osvoja vládny návrh v tejto súvislosti. Deklarovala, že premiér možnosti prijatia zmien rieši.