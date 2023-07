Dubovcová sa zhoduje s EK pri obmedzení práv generálneho prokurátora

Bratislava 16. júla (TASR) - Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová sa zhoduje s Európskou komisiou (EK) na potrebe zaoberať sa legislatívnymi zmenami na obmedzenie právomoci generálneho prokurátora. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti (MS) SR v reakcii na výročnú správu EK o právnom štáte.



"Ministerka súhlasí s konštatovaním Európskej komisie z predchádzajúceho roka, že je potrebné, aby sa Slovenská republika zaoberala legislatívnymi zmenami, ktoré by obmedzili právomoc generálneho prokurátora, aj so závermi tohtoročnej správy, že k zmene v tomto ohľade nedošlo," uviedol rezort.



Európska komisia zverejnila minulý týždeň štvrtú výročnú správu o právnom štáte, v ktorej mapuje stav v tejto oblasti v každej členskej krajine EÚ. Pre Slovensko vydala sedem odporúčaní. Až na posledné nadväzujú na jej vlaňajšie odporúčania, ktoré SR realizovala buď len čiastočne, alebo vôbec. Okrem iného sa v nej odporúča obmedzenie právomoci generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia podriadených prokurátorov.



Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka v reakcii na správu uviedol, že nepodľahne žiadnemu tlaku či spochybňovaniu, a to ani zo strany EK. Pripomenul, že cieľom jeho právomoci rušiť právoplatné rozhodnutia prokurátora alebo policajta, ak došlo k porušeniu zákona, je ochrana zákonnosti v prípravnom konaní. Zdôraznil, že trestné stíhanie možno viesť len v súlade so zákonom.