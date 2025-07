Duka: Misia sv. Cyrila a Metoda bol veľký dar, mal aj politický význam

Nitra 5. júla (TASR) - Misia svätých Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska a Česka nemala iba náboženský, ale aj politický význam. Uviedol to Dominik kardinál Duka, emeritný pražský arcibiskup a primas český, ktorý v sobotu v Nitre celebroval slávnostnú svätú omšu na národnej Cyrilo-metodskej púti.



Podľa jeho slov mala misia pre stredoeurópske krajiny obrovský význam, na ktorý sa v súčasnosti často zabúda. „Myslím, že si neuvedomujeme, aký to bol obrovský dar. To bol naozaj politický krok. My sme pre to Stredomorie, Rímsku ríšu, boli Sklavínia, ríša otrokov. A zrazu sa z nás stáva Veľká Morava ako samostatný celok. A tým, že sme sa stali pápežským lénom, tak sme nepodliehali ani východorímskemu, ani západorímskemu cisárovi. To bola autonómia, ktorá sa premietla do stredoeurópskych krajín a do istej miery existovala v podobe Habsburgskej monarchie,“ skonštatoval Duka.



Podľa jeho slov sa aj vďaka cyrilo-metodskej misii vytvoril v strednej Európe priestor, ktorý naďalej nesie jej posolstvo. „Česi a Slováci neboli spojení iba v Československu, ale spájali nás aj českí, poľskí a uhorskí vládcovia najrozličnejších národností. Potom to bolo 70 rokov nášho spoločného štátu so všetkými problémami, ktoré do toho vstúpili. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú veľkým dedičstvom cyrilo-metodskej misie, ktoré potom rozvíjal svätý Vojtech a mnohí ďalší,“ pripomenul Duka.



Zároveň doplnil, že odkaz misie svätých Cyrila a Metoda je aktuálny aj v 21. storočí. „Myslím, že skutočné hodnoty, ako je sloboda, úcta k druhému, láska k rodine, láska k rodnej krajine, sú hodnotami, ktoré nezaniknú, dokedy bude svet svetom,“ dodal Duka.