Dunaj každý deň vplaví do Čierneho mora štyri tony plastov

Bratislava 16. februára (TASR) - S riekou Dunaj sa každý deň vlievajú do Čierneho mora až štyri tony plastov. TASR to zistila na webovej stránke ekologického projektu Cleandanube.



Nadmerné množstvo odpadu v riekach predstavuje závažný problém pre životné prostredie a ľudské zdravie. V Dunaji je v súčasnosti viac plastových častíc ako lariev rýb, upozorňuje projekt Cleandanube.



Na dne koryta rieky sa nachádza množstvo plastov, pričom najviac znepokojujúci je objem mikroplastov, ktoré nie je možné vidieť voľným okom. Niektoré štáty, cez ktoré Dunaj preteká, nedisponujú efektívnym systémom na recykláciu plastového odpadu.



Voda v niektorých úsekoch Dunaja je natoľko kontaminovaná, že pobyt v nej by mohol byť nebezpečný pre ľudské zdravie.



Úrady vodu v rieke nemonitorujú v dostatočnej miere, a preto je ťažké určiť úroveň jej znečistenia. Na tento problém sa snaží upozorniť projekt Cleandanube, v rámci ktorého sa profesor Univerzity v nemeckom Furtwangene Andreas Fath rozhodol preplávať celú dĺžku Dunaja. V Bratislave by mal plávať 8. mája.



V rámci vedeckej časti bude projekt klásť dôraz na zhromaždenie dát o kontaminácii rieky.