Ďuriš a Hlinková sa prihlásili do výberového konania na šéfa VšZP

Bratislava 19. februára (TASR) - Do výberového konania na šéfa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) sa prihlásili súčasný riaditeľ Michal Ďuriš aj bývalá riaditeľka Ľubica Hlinková. Vyplýva to z ich vyjadrení pre TASR. To, koľko uchádzačov sa prihlásilo, ministerstvo zdravotníctva nespresnilo.



"Súčasný generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VšZP Michal Ďuriš sa do uvedeného výberového konania prihlásil. V prípade úspechu má záujem stať sa predsedom nového predstavenstva VšZP," uviedli pre TASR z komunikačného oddelenia štátnej poisťovne.



Do výberového konania na predsedu a dvoch členov predstavenstva VšZP sa záujemcovia mohli prihlásiť do utorka (13. 2.). Presný počet záujemcov rezort nespresnil. "Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že by poštou mohli byť doručené aj ďalšie žiadosti," uviedli z komunikačného oddelenia rezortu pre TASR.



Od 11. januára je riaditeľom a predsedom predstavenstva štátnej VšZP Michal Ďuriš. Na poste nahradil Ľubicu Hlinkovú.