Ďuriš Nicholsonová je v EP členkou liberálnej frakcie Obnovme Európu

Michal Šimečka, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Brusel 20. mája (TASR) - Slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) je v Európskom parlamente (EP) od štvrtka oficiálne členkou liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE).Poslankyňa v osobitnom rozhovore pre TASR uviedla, že opustila rady politickej skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), v ktorej spolu s poslancom Eugenom Jurzycom (SaS) pôsobila od vstupu do europarlamentu po eurovoľbách v máji 2019.Nicholsonová v mene frakcie ECR získala post šéfky Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), o ktorý sa za rovnakú frakciu uchádzala aj poľská expremiérka Beata Szydlová.uviedla poslankyňa s odkazom na vnútorný poriadok inštitúcie.Jej rozhodnutie z pozície podpredsedu frakcie RE podporil aj poslanec Michal Šimečka (PS). Pre TASR uviedol, že si váži rozhodnutie Ďuriš Nicholsonovej vstúpiť do ich radov, a dodal, že to znamená posilu pre liberálnu frakciu, ktorá vyznáva hodnoty slobody, demokracie a právneho štátu.skonštatoval Šimečka, ktorý v EP bude po novom šéfovať už trojčlennej slovenskej delegácii. Členom frakcie RE je aj Martin Hojsík (PS).Ďuriš Nicholsonová pripomenula, že na odchod zo skupiny pomýšľala už dávnejšie, lebo jej zmýšľanie bolo nezlučiteľné s pozíciami ECR, kde najväčšiu časť frakcie tvoria ultrakonzervatívne strany, predovšetkým poslanci poľskej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Často sa s rozchádzala s pozíciami frakcie pri hlasovaní o etických a ľudskoprávnych témach, pri ktorých mala názorovo bližšie k liberálom. Spresnila, že s jej vstupom do RE najskôr súhlasilo vedenie tejto frakcie a potom pri hlasovaní aj celá členská základňa, bez jedinej výnimky.odkázala Ďuriš Nicholsonová. Priznala, že poslednou kvapkou pre jej rozhodnutie prejsť k liberálom boli náznaky, že frakcia ECR rokuje o spojenectve s poslancami maďarskej strany Fidesz, ktorí opustili politickú rodinu Európskej ľudovej strany (EPP). To by podľa jej slov znamenalo zánik ECR ako frakcie a vytvorenie novej politickej platformy v EP, ktorá by bola založená z populistických a protiliberálnych strán.(spravodajca TASR Jaromír Novak)