Ďuriš-Nicholsonová:Vďaka CoFoE môžu ľudia povedať svoju predstavu o EÚ

Bratislava/Brusel 28. februára (TASR) - Vďaka Konferencii o budúcnosti Európy (CoFoE) dostávajú ľudia viac informácií o európskych inštitúciách a môžu povedať svoju predstavu o fungovaní EÚ. Pre TASR to povedala poslankyňa Európskeho parlamentu Lucia Ďuriš-Nicholsonová (nezávislá) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE). CoFoE vníma ako pozitívny krok k približovaniu únie k bežným ľuďom.



"Najväčší prínos konferencie vnímam v umožnení širšieho dialógu, ktorý každému poskytol možnosť vyjadriť svoju predstavu o fungovaní EÚ a obsahu jej jednotlivých politík," povedala europoslankyňa. Zároveň ide podľa nej o pozitívny krok k tomu, aby "sme dostali EÚ bližšie k bežným ľuďom a aby aj ľudia v bruselskej inštitucionálnej bubline, pochopili a zapracovali nápady, myšlienky občanov, kvôli ktorým toto všetko vzniklo".



Jednou zo súčastí CoFoE sú aj štyri občianske panely pozostávajúce z 800 zástupcov občanov, ktoré svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu na plenárnych zasadnutiach. Odporúčania panelov budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.



Vyhodnocovanie odporúčaní občanov a ich zavádzanie do praxe podľa Ďuriš-Nicholsonovej bude pre európske inštitúcie predstavovať výzvu.



"Niektoré návrhy bude náročné pretaviť do reality, lebo si budú vyžadovať otvorenie zmlúv a súhlas všetkých členských štátov, čo môže, ale aj nemusí nastať, záleží to na domácej politike každého členského štátu," povedala Ďuriš-Nicholsonová. Verí, že Európsky parlament začne občianske odporúčania prerokovávať čo najskôr.