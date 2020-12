Bratislava 8. decembra (TASR) - Dva slovenské projekty získali ocenenie v rámci celoeurópskej súťaže Innovation in Politics Awards. Kategóriu Digitalizácia vyhral projekt "Žiadne plytvanie dátami v Košeci" a v kategórii Vyrovnanie sa s pandémiou COVID-19 vyhral "Domáca karanténa bez domova". Projekty zo Slovenska sa o cenu uchádzali prvýkrát.



V rámci projektu "Žiadne plytvanie dátami v Košeci" sa obec Košeca, na čele so špecialistom pre odpadové hospodárstvo Marekom Kurincom a starostom Radomírom Brtáňom, rozhodla svojim obyvateľom ukázať lepší a udržateľnejší prístup k produkcii a triedeniu odpadu. Ako uviedli, každé vyhodené vrece odpadu má unikátny QR kód, vďaka čomu obec eviduje každý zber zmesového komunálneho odpadu. Podstatou je, že čím viac domácnosti triedia, tým nižšie poplatky za zber odpadu platia.



V rámci projektu "Domáca karanténa bez domova" mesto Bratislava zriadilo karanténne mestečko určené ľuďom, ktorí sú pozitívni na nový koronavírus alebo majú príznaky ochorenia, no nemajú kde bývať.



"Od začiatku koronakrízy bolo jasnou prioritou mesta pomôcť najzraniteľnejším skupinám Bratislavčanov a ochrániť ich zdravie. Práve preto naša sekcia sociálnych vecí pracovala na tom, aby sme vytvorili karanténne mestečko pre ľudí bez domova, keďže patria k tým najzraniteľnejším," uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Cieľom súťaže je oceniť politikov, ktorí majú odvahu robiť veci inak, sú kreatívni, a upriamiť tak pozornosť na ich inovatívny prínos. Ocenenia sa udeľujú v deviatich kategóriách. Medzi nimi kvalita života, ekonomika, ekológia, vzdelávanie, demokracia, digitalizácia, ľudské práva, komunita a koronakríza. Projekty zo Slovenska sa v súťaži objavili vôbec prvýkrát. Zo 17 nominovaných sa do finále prebojovalo šesť.