Bratislava 13. marca (TASR) - Dvadsať zamestnancov nemocnice v bratislavskom Ružinove je v karanténe po tom, ako sa stretli s pacientom nakazeným novým koronavírusom. Muž nebol v kontakte s inými pacientmi.



"Lekárka, ktorá nedodržala nariadenia hlavného hygienika SR a vedenia Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), konala nezodpovedne a bude musieť v rámci našich interných procesov vyvodiť zodpovednosť," uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská.



Šestnásť zdravotníckych pracovníkov a štyria nezdravotnícki pracovníci sú podľa nej v domácej karanténe a kontaminované priestory boli dezinfikované. "Pacient neprichádzal do kontaktu s ostatnými hospitalizovanými pacientmi, bol od prvého dňa na samostatnej izbe so samostatným hygienickým zariadením. Aktuálne je už prevezený na infekčnú kliniku, kde bol hospitalizovaný," doplnila Kliská.



Na klinike pneumológie UNB v Ružinove čiastočne zredukovali jej činnosť, keďže časť personálu je v domácej karanténe. Kliská ubezpečila, že zdravotná starostlivosť o všetkých pacientov je zabezpečená.



Na problém upozornila televízia Joj. Podľa jej informácií muž priletel z Miami súkromným lietadlom. Vykazoval známky nákazy novým koronavírusom a mal aj pozitívnu cestovateľskú anamnézu. Nemocnica ho hospitalizovala na pľúcnom oddelení. Muž ležal v ružinovskej nemocnici od 10. marca. Až keď mu bol potvrdený nový koronavírus, ho 12. marca previezli do nemocnice na Kramároch.