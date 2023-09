Dvadsaťjeden mimovládnych organizácií vyzýva J. Mikloška na odstúpenie

Bratislava 7. septembra (TASR) - Dvadsaťjeden mimovládnych organizácií vyzýva komisára pre deti Jozefa Mikloška na odstúpenie. Propagovaním spolupráce s hnutím Republika podľa nich závažným spôsobom porušil prísľub verejnosti, že bude obhajovať všetky deti. TASR o tom informovali signatári výzvy.



"Úlohou komisára pre deti je ochraňovať všetky deti a mladých ľudí. Komisár pre deti by sa preto mal vždy jasne vyhraniť voči konaniu politikov, ktorí v rámci svojho verejného pôsobenia opakovane nerešpektujú demokratické princípy a základné ľudské práva," uviedli s výzvou na ospravedlnenie sa a odstúpenie.



Mikloško podľa výzvy závažne poškodil dôveryhodnosť Úradu komisára pre deti ako apolitickej inštitúcie, ktorá sa zameriava na ochranu ľudských práv, keď pred voľbami do Národnej rady SR prijal zástupcu politickej strany, ktorej viacerí predstavitelia opakovane násilne vystupujú voči iným, nerešpektujú menšiny, základné ľudské práva a svojimi názormi sa vymedzujú proti základným demokratickým princípom.



Signatárov výzvy znepokojilo aj to, že sa komisár neohradil voči vyjadreniu predsedu hnutia a europoslanca Milana Uhríka na sociálnych sieťach pripojenému k spoločnej fotografii s komisárom. Uhrík v ňom tvrdí, že cieľom politickej strany je chrániť deti "aj pred zhubným vplyvom progresívnej agendy". Stal sa podľa nich súčasťou zastrašujúcej a manipulatívnej politickej agendy Republiky.



Výzvu podpísali napríklad mimovládne organizácie Koalícia pre deti Slovensko, Liga za duševné zdravie, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Zastavme korupciu, IPČKO, Centrum sociálnych služieb Krupina, My Mamy, Žena v tiesni či Linka detskej istoty.



Mikloško v predchádzajúcom vyjadrení k diskusii po jeho stretnutí s predstaviteľmi hnutia Republika vyhlásil, že stretnutie sa uskutočnilo v rámci série stretnutí so všetkými demokraticky zvolenými politickými stranami zastúpenými v Národnej rade SR, ako aj so stranami, ktoré majú v predvolebných prieskumoch preferencie nad päť percent preferenčných ukazovateľov, a bolo vedené výlučne v odbornom duchu k témam spadajúcim do kompetencie úradu. Ohradil sa voči akýmkoľvek tvrdeniam týkajúcim sa spochybňovania nezávislosti jeho úradu.