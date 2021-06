Dvadsaťpäť enviroorganizácií spúšťa petíciu za oslobodenie NP

Bratislava 21. júna (TASR) - Dvadsaťpäť mimovládnych ochranárskych organizácií spustí kampaň a petíciu Osloboďme národné parky. Žiadajú od vlády a poslancov parlamentu reformu národných parkov a systémové zmeny v ochrane prírody na Slovensku. Informovala o tom iniciatíva My sme les a občianske združenie Prales. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR verí, že iniciatíva pomôže poslancom parlamentu rozhodnúť sa a zahlasovať za legislatívnu zmenu v riadení národných parkov. Agrorezort pri transformácii preferuje participatívny prístup založený na odbornej báze s analýzami vplyvov a v súlade s Environmentálnou stratégiou SR do roku 2030, ako aj programovým vyhlásením vlády pre oblasť lesníctva.



Slovenské národné parky momentálne trpia nadmernou ťažbou dreva a neustále pribúdajúcou výstavbou. Taktiež je v nich dovolené poľovať, poukazujú organizácie. Ani jeden podľa nich nespĺňa medzinárodný štandard Svetového zväzu ochrany prírody pre ochranu prírody v národných parkoch.



Cieľom petície a kampane je vysvetliť zložitú situáciu v národných parkoch verejnosti a získať čo najširšiu verejnú podporu pre ich reformu. "Vnímame obrovskú frustráciu verejnosti zo situácie v národných parkoch. Ľudia síce vidia, že sa v nich všade ťaží a stále pribúdajú nové stavby, no nechápu prečo," povedal Marek Kuchta, koordinátor kampane z iniciatívy My sme les.



Aktivisti v petícii požadujú prevod štátnych pozemkov pod správy národných parkov, vyriešenie chýbajúcich zonácií či nedostatočných zákonných právomocí, pre ktoré národné parky v súčasnosti nedokážu zakázať ťažbu dreva či zamedziť výstavbe na ich území. Petícia okrem toho žiada naštartovanie komplexnej ochrany prírody na Slovensku. "Príroda na Slovensku nie sú len národné parky, myslíme aj na ostatné chránené územia. Ich ochrana je podobne ako v prípade národných parkov často veľmi nedostatočná a musí sa zlepšiť," podotkol Marián Jasík z OZ Prales.



Karol Kaliský z My sme les uviedol, že ak dnes nezakročia, Slovensko bude naďalej strácať cenné lesy, ohrozené živočíšne a rastlinné druhy, a to aj tie s medzinárodným významom.



Ministerstvo pôdohospodárstva zdôraznilo, že investície a skvalitňovanie procesov nepotrebujú len národné parky, ale všetky lesy na Slovensku. "Akákoľvek zmena nemôže byť presadzovaná unáhlenými, nekoncepčnými a odborne nepodloženými krokmi na báze pocitov či masívnym vyvolávaním domnienok verejnej mienky bez účasti dialógu dotknutých zložiek obyvateľstva a hospodárskych odvetví," tvrdí agrorezort. Preto pri reforme národných parkov preferuje prístup založený na odbornej báze s analýzami vplyvov.



MŽP oceňuje aktivity organizácií. "Pre MŽP je dôležité, aby sa transformácia národných parkov mohla realizovať k 1. januáru budúceho roka," uviedlo pre TASR tlačové oddelenie ministerstva. Deklaruje, že poslanecký návrh prejde aj medzirezortným pripomienkovým konaním a envirorezort vytvorí aj priestor na konzultácie.