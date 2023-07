Dvaja členovia predstavenstva VšZP sa vzdali funkcií

Bratislava 14. júla (TASR) - Členovia predstavenstva štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Beata Havelková a Ľubomír Kováčik sa vzdali funkcií. Po dohode s ministerstvom zdravotníctva zostanú vo vedení do vymenovania nových členov. TASR o tom informovala zdravotná poisťovňa. Funkcií sa vzdali po tohtotýždňovom odchode doterajšieho šéfa VšZP Richarda Strapka.



"Vzhľadom na to, že musí byť zabezpečený chod spoločnosti, obe strany sa dohodli, že zostávajúci členovia predstavenstva budú pokračovať vo svojej práci až do termínu vymenovania nových členov predstavenstva," priblížila zdravotná poisťovňa.



Deklarovala, že spoločným cieľom s ministerstvom je stabilizácia spoločnosti, zabezpečenie jej fungovania bez dosahu na poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Chce tiež pokračovať v premene na modernú, proklientsky orientovanú spoločnosť.



Minister zdravotníctva Michal Palkovič odvolal k pondelku (10. 7.) Strapka. Rezort podľa jeho slov nepovažuje za kvalitatívne dostatočný akčný plán plnenia úsporných opatrení.