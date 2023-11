Dvaja noví veľvyslanci odovzdali prezidentke poverovacie listiny

Bratislava 20. novembra (TASR) - Prezidentke SR Zuzane Čaputovej odovzdali v pondelok v Prezidentskom paláci dvaja noví veľvyslanci poverovacie listiny. Novou veľvyslankyňou Portugalska sa stala Maria Lopesová Cardosová. Novým veľvyslancom Japonska je Yasuhiro Kawakami. Prezidentka to uviedla na sociálnej sieti.



Maria Lopesová Cardosová pred vstupom do štátnej služby učila genetiku. Pôsobila v Južnej Kórei, Rusku, Palestíne, Veľkej Británii, Mozambiku, Azerbajdžane, USA a ako veľvyslankyňa v Indonézii a na Filipínach.



Ako poznamenala prezidentka, Yasuhiro Kawakami sa chce na Slovensku venovať najmä rozvíjaniu ekonomických vzťahov vzhľadom na jeho dlhoročné skúsenosti v obchode a podnikaní. "Je to jeho prvý veľvyslanecký post," dodala.