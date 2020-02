Dvaja pacienti v Martine nemajú koronavírus, potvrdil premiér aj UNM

Bratislava 2. februára (TASR) - Dvaja pacienti, ktorí sa nachádzajú v martinskej nemocnici, sú v poriadku a výsledky s podozrením na koronavírus sú negatívne, pacienti ho nemajú. V nedeľnej relácii TA3 V politike to naznačil predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD), jeho slová potvrdila aj hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) Katarína Kapustová.



"Výsledky dvoch pacientov, hospitalizovaných v UNM s podozrením na koronavírus, sú negatívne a muži ho nemajú," uviedla pre TASR hovorkyňa martinskej nemocnice.



Premiér tiež v relácii informoval, že ďalší dvaja slovenskí občania už sú na ceste z Číny a v nedeľu v neskorých nočných hodinách majú prísť do Prahy, kde ich prevezmú slovenské orgány za prísnych bezpečnostných pravidiel. Títo ľudia budú 14 dní izolovaní na špeciálnom oddelení v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Obe osoby podľa Pellegriniho zatiaľ nejavia príznaky ochorenia.



Podľa premiéra by sa mali slovenskí občania pri cestovaní do zahraničia registrovať vo formulári rezortu diplomacie, aby bol prehľad o tom, kde sa nachádzajú. Potvrdil tiež, že v súvislosti s koronavírusom sa už realizovali cvičenia na bratislavskom letisku.



Obom Slovákom s podozrením na koronavírus, ktorých vo štvrtok (30. 1.) večer previezli do UNM, odobrali vzorky biologického materiálu ešte v ten deň. Muži strávili pracovne tri týždne v Číne, asi 1300 kilometrov od epicentra epidémie koronavírusu.