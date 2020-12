Bratislavčania vnímajú ľudí bez domova ako obete životných okolností

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván

Bratislava 13. decembra (TASR) - Dve tretiny Bratislavčanov vnímajú ľudí bez domova najmä ako obete rôznych životných okolností. Za hlavnú príčinu toho, že sa ocitli na ulici, označili dlhy, závislosti, ale aj rozpad rodiny. Vyplýva to z prieskumu občianskeho združenia (OZ) Vagus zameraného na vnímanie ľudí bez domova.Človeka bez domova vnímali opýtaní aj ako alkoholika, obeť podvodníkov. Taktiež ako toho, komu sa nechce pracovať alebo si za to môže sám. Niektorí ľudí bez domova označili za smoliarov, obete domáceho násilia, príživníkov, kriminálnikov či dobrodruhov.Za najčastejšiu príčinu toho, prečo sa človek ocitne bez domova, uviedli Bratislavčania dlhy a exekúcie (67 percent opýtaných). Nasledujú alkoholizmus a drogová závislosť, rozpad rodiny, obeť podvodníkov či neschopnosť zaradiť sa do spoločnosti. Prvý krok, aby sa človek bez domova mohol dostať z ulice, je podľa 53 percent respondentov nájdenie si práce. Nájsť si stabilné bývanie uviedlo 17 percent opýtaných a 14 percent respondentov si myslí, že je potrebné zbaviť sa závislosti.OZ Vagus pomáha v Bratislave ľuďom bez domova a jeho skúsenosti z praxe len potvrdzujú, že o domov prichádzajú rôzne typy ľudí. "" priblížila výkonná riaditeľka OZ Vagus Alexandra Kárová.Na ulici sa podľa neziskovky môžu ocitnúť nielen ľudia s dlhmi, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť prácu, ale aj obete domáceho násilia. Taktiež aj mladí ľudia po odchode z detského domova, ktorí nie sú dostatočne pripravení viesť samostatný život, ľudia po výkone trestu či ľudia so psychickými chorobami. Za ukončenie bezdomovectva považuje Vagus získanie stabilného bývania v podobe nájomného bývania alebo miesta v sociálnom zariadení, ktoré je v možnostiach daného človeka si udržať. "" uviedla Kárová.Vagus spustili kampaň na podporu práce s ľuďmi bez domova. Aktivity smerujúce k ukončeniu bezdomovectva a návratu z ulice môžu darcovia finančne podporiť na webe zima.vagus.sk.