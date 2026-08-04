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Dvere na osobnom vlaku z Levíc do Zvolena poškodili vandali
Podľa doterajších zistení ich násilne poškodili cestujúci.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Dvere na osobnom vlaku z Levíc do Zvolena nevypadli samovoľne ani v dôsledku bežnej technickej poruchy. Podľa doterajších zistení ich násilne poškodili cestujúci. V reakcii na medializovaný prípad to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček.
Upozornil, že uvoľnenie dverí z mechanizmu je možné iba pôsobením značnej sily. „Bol to vandalizmus, nie zlyhanie vozidla,“ zdôraznil. Informoval ďalej, že vlakový personál prijal potrebné prevádzkové a bezpečnostné opatrenia. „Poškodený vstup zabezpečil a dohliadal naň počas ďalšej jazdy,“ priblížil. „Cieľom bolo, aby cestujúci počas vysokých teplôt nezostali na trase bez dopravy,“ vysvetlil hovorca ZSSK.
Za prvý polrok 2026 národný dopravca eviduje 34 prípadov vandalizmu na svojich vozidlách. „Násilné poškodzovanie vlakov môže ohroziť bezpečnosť cestujúcich a zamestnancov, vyradiť vozidlo z prevádzky a spôsobiť obmedzenie alebo odrieknutie ďalších spojov. Zároveň vzniká škoda, ktorej náklady napokon znáša dopravca, a teda nepriamo aj verejnosť,“ dodal hovorca ZSSK.
Upozornil, že uvoľnenie dverí z mechanizmu je možné iba pôsobením značnej sily. „Bol to vandalizmus, nie zlyhanie vozidla,“ zdôraznil. Informoval ďalej, že vlakový personál prijal potrebné prevádzkové a bezpečnostné opatrenia. „Poškodený vstup zabezpečil a dohliadal naň počas ďalšej jazdy,“ priblížil. „Cieľom bolo, aby cestujúci počas vysokých teplôt nezostali na trase bez dopravy,“ vysvetlil hovorca ZSSK.
Za prvý polrok 2026 národný dopravca eviduje 34 prípadov vandalizmu na svojich vozidlách. „Násilné poškodzovanie vlakov môže ohroziť bezpečnosť cestujúcich a zamestnancov, vyradiť vozidlo z prevádzky a spôsobiť obmedzenie alebo odrieknutie ďalších spojov. Zároveň vzniká škoda, ktorej náklady napokon znáša dopravca, a teda nepriamo aj verejnosť,“ dodal hovorca ZSSK.