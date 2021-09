Inštitúcie skúmali, ako na Slovensku funguje druhošancové vzdelávanie

Bratislava 14. septembra (TASR) – Časť detí opúšťa školu predčasne, možnosť vrátiť sa do školských lavíc im poskytuje druhošancové vzdelávanie.



To, akým spôsobom na Slovensku v praxi funguje, skúmal Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) v spolupráci s organizáciou ETP Slovensko. Zistenia zverejnili v novej publikácii. TASR o tom informovala PR manažérka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť Veronika Hincová Frankovská.



„Druhošancové vzdelávanie je kľúčovým nástrojom štátu na zlepšenie situácie ľudí s nízkym vzdelaním či bez vzdelania," vysvetlila výskumníčka SGI Edita Rigová. Podiel ľudí, ktorí opustili školu predčasne, podľa jej slov na Slovensku od roku 2010 narastal.



Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a ETP Slovensko v rokoch 2018 až 2021 realizovali projekt, ktorý mapoval fungovanie druhošancového vzdelávania a zároveň formou mentoringu a doučovania poskytoval podporu mladým ľuďom v štyroch lokalitách východného Slovenska.



„Išlo o mladých ľudí s ambíciou zlepšiť si vyhliadky v pracovnom a spoločenskom živote. Pre predchádzajúcu negatívnu skúsenosť, nedostatok sebadôvery či náročné zlaďovanie pracovných a rodinných povinností so vzdelávaním ocenili podporné aktivity, ktoré im pomohli dokončiť si základnú školu a dostať sa ku kvalitnejšiemu stredoškolskému štúdiu," uviedla Rigová. Dodáva však, že medzi ľuďmi s neukončeným vzdelaním je len veľmi malé alebo dokonca žiadne povedomie o možnosti zapojiť sa do kurzov na dokončenie si základnej školy.



„Oprávnenými poskytovateľmi kurzov sú okrem stredných odborných škôl aj základné školy. Ich počet je však na Slovensku veľmi nízky napriek tomu, že podľa mnohých respondentov nášho výskumu majú na toto vzdelávanie lepšie odborne pripravené personálne kapacity," konštatuje výskumníčka SGI Anna Dráľová.



Podotkla, že nimi oslovené školy necítili v oblasti druhošancového vzdelávania takmer žiadnu podporu od zriaďovateľa či štátu. Inštitút v publikácii zdôrazňuje, že druhošancové vzdelávanie v súčasnosti do veľkej miery prebieha na elokovaných pracoviskách stredných odborných škôl v blízkosti vylúčených komunít.