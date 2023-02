Dvojica turistov uviazla v silnom vetre na hrebeni Malej Fatry

Terchová 18. februára (TASR) - Dvojica turistov uviazla v sobotu popoludní na hrebeni Malej Fatry. Muži vo veku 52 a 54 rokov išli od Chaty na Grúni a vplyvom silného vetra a slabej viditeľnosti v oblasti Hromového neboli schopní postupovať ďalej. Turistom zo Slovenska pomáhali horskí záchranári.



"Záchranári požiadali o mimoriadne spustenie lanovky a zo Snilovského sedla postupovali po hrebeni na lyžiach smerom k uviaznutej dvojici. Turistov v teréne lokalizovali, zateplili, poskytli im náhradné oblečenie a podali teplý čaj," informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe.



Keďže muži boli bez zranení, v sprievode záchranárov HZS boli schopní pokračovať a prísť do Snilovského sedla, odkiaľ všetkých spoločne kabínková lanovka dopravila do Vrátnej. Následne dvojicu turistov transportovali do domu HZS v Štefanovej, odkiaľ muži po zotavení pokračovali samostatne do ubytovacieho zariadenia.