Dvojicu zadržaných v rámci akcií Terra a Zemepán zobrali do väzby

Bratislava 24. októbra (TASR) - Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku rozhodla o vzatí do väzby dvoch osôb - Jána G. a Ivana T., ktoré sú obvinené zo zločinu prijímania úplatku a iné. TASR o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Duo bolo zadržané na začiatku týždňa počas policajných akcií s názvom Terra a Zemepán.



"Sudkyňa pre prípravné konanie ŠTS rozhodla o vzatí do väzby dvoch osôb - J.G. a I.T., ktoré sú obvinené zo zločinu prijímania úplatku a iné. Dôvodom väzby je obava z možného ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti, teda kolúzna a preventívna väzba. Sudkyňa neprijala peňažnú záruku ani písomný sľub a nenahradila väzbu obvinených dohľadom probačného a mediačného úradníka," objasnila hovorkyňa ŠTS.



Rozhodnutie nie je právoplatné, nakoľko obvinení si ponechali lehotu na podanie sťažnosti. V prípade podania sťažností bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Sudkyňa rozhodovala od piatka (23.10) od 10.00 hodiny takmer 15 hodín. Podľa mediálnych informácií je Ján G. známy advokát a Ivan T. zase riaditeľom pobočky Slovenského pozemkového fondu (SPF) v Poprade. Vyšetrovateľ z pôvodne štyroch zadržaných obvinil v rámci spomínaných akcií v stredu (21. 10.) tri osoby. Akcie sa týkajú korupcie pri reštitúciách na SPF.



NAKA zasahovala v utorok (20. 10.) súbežne pri spomínaných dvoch akciách s krycím názvom Terra v Bratislave a Zemepán v Poprade a ich okolí. Zadržala pri nich štyri osoby podozrivé z korupcie a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Vyšetrovanie sa týka reštitučných konaní na SPF. Ide o reštituované pozemky v katastri obcí Vrbov, Veľká Lomnica, Nová Lesná, Žakovce a mesta Svit. Ich výmera je najmenej 684.500 štvorcových metrov. Podozriví sú spájaní s kladným vybavením navrátenia pozemkov. Za zabezpečenie kladného vybavenia reštitučnej náhrady mali požadovať úplatok 40 percent z výmery.