Dvom obžalovaným sprísnili tresty v kauze výbuchu vo VOP Nováky

Trenčín 3. augusta (TASR) - Senát Krajského súdu (KS) v Trenčíne sprísnil tresty dvoch obžalovaných v kauze tragického výbuchu vo Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky a odsúdil ich na niekoľkoročné nepodmienečné tresty odňatia slobody. Ich odvolania proti rozsudku prvostupňového súdu zamietol ako nedôvodné. Rozhodol o tom vo štvrtok na verejnom zasadnutí.



Bývalého generálneho riaditeľa Jozefa B. senát odsúdil na päťročný trest odňatia slobody a bývalého výrobného riaditeľa Jána L. na štvorročný trest so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia, čím sa čiastočne stotožnil s návrhom prokuratúry. Pri treste pre Jozefa B. zohľadnil jeho zdravotný stav. Odvolací senát sa stotožnil s výrokom o vine prvostupňového súdu, dokazovanie však podľa neho okrem iného preukázalo, že obžalovaní minimálne od roku 2006 mali vedomosť o nepriaznivom stave delaborátov a munície v podniku. Obžalovaní mali podľa neho porušiť svoje povinnosti, čo malo za následok to, že udalosť z roku 2007 stala ešte významnejšou. Senát zároveň vydal rozhodnutie, aby boli obžalovaní dodaní do výkonu trestu.



Súd sa ďalej stotožnil s rozsudkom prvostupňového súdu v prípade ďalších dvoch obžalovaných Jána L. a Jozefa O., ktorých oslobodil spod obžaloby. Odvolanie poškodených odvolací súd zamietol, keďže ho podali ako neoprávnené osoby. Rozhodnutie je právoplatné.



Prokurátor navrhol nepodmienečné tresty všetkým obžalovaným, obhajoba žiadala obžalovaných spod obžaloby oslobodiť. Na pojednávaní sa zúčastnil len jeden z obžalovaných, bývalý technický riaditeľ Ján L.



"Po 16 rokoch niekoho izolovať a prevychovávať? Viac k tomu nemám čo dodať," komentoval jeden z obhajcov Peter Vačok. Obhajca bývalého technického riaditeľa Jána L. Ľubomír Hrežďovič podotkol, že z pohľadu hodnotenia dôkazov a celkovej situácie pokladá rozhodnutie súdu prvého stupňa a krajského súdu za zákonné a správne vo vzťahu k jeho klientovi.



"Vo všeobecnosti môžem vyjadriť spokojnosť s tým, že aj senát odvolacieho súdu sa stotožnil, že v rámci výroku o treste nie sú dané žiadne podmienky, ktoré by odôvodňovali mimoriadne zníženie trestu, teda uloženie trestu s podmienečným odkladom. Dvom obžalovaným, ktorí boli uznaní za vinných, bol uložený nepodmienečný trest v súlade s návrhom dozorujúceho prokurátora," povedal prokurátor Krajskej prokuratúry v Trenčíne Branislav Murgaš. Vo zvyšnej časti je podľa neho potrebné zobrať toto rozhodnutie na vedomie s tým, že prípadný ďalší postup teoreticky prichádza až po tom, ako bude krajskej prokuratúre doručené písomné vyhotovenie rozhodnutia súdu.



KS v Trenčíne sa kauzou zaoberal po tom, ako sa proti rozsudku Okresného súdu (OS) Prievidza odvolala prokuratúra, dvaja obžalovaní i viacerí poškodení. Dvoch zo štyroch bývalých manažérov uznal ešte v septembri 2019 OS v Prievidzi za vinných z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti s výbuchom. Samosudkyňa OS v Prievidzi obžalovanému bývalému generálnemu riaditeľovi VOP Jozefovi B. a výrobnému riaditeľovi Jánovi L. uložila podmienečné tresty odňatia slobody. Bývalého technického riaditeľa Jána L. a bezpečnostného technika Jozefa O. súd oslobodil spod obžaloby.



Prokuratúra vinila bývalých manažérov za to, že museli vedieť aj o riziku, ktoré vo VOP Nováky existovalo, a to vzhľadom na množstvo výbušného materiálu a jeho nesprávne skladovanie. Napriek tomu neprijali žiadne zásadné opatrenia. Pôvodne čelili obžalobe piati, bývalý ekonomicko-obchodný riaditeľ Eduard B. v lete 2017 zomrel.



Explózia presne nezisteného množstva výbušnej látky vo VOP Nováky, ku ktorej došlo 2. marca 2007, spôsobila deštrukciu delaboračnej haly a usmrtila osem pracovníkov. Ďalších 37 zamestnancov utrpelo rôzne zranenia. Spôsobená škoda na majetku VOP, ako aj ďalšom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku, sa vyšplhala na viac ako štyri milióny eur.