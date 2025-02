Dvořák: Minister zdravotníctva od začiatku iba hasí problémy koalície

Bratislava 11. februára (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) vo svojej funkcii od začiatku iba hasí problémy, ktoré si koalícia sama spôsobila. Tvrdí to podpredseda parlamentného zdravotníckeho výboru Oskar Dvořák (PS). Hovorí o "zbabranej" konsolidácii, tisíckach výpovedí lekárov, aj o ťažko sa rodiacej dohode s lekárskymi odborármi. Pre tieto problémy sa minister podľa Dvořáka nevenoval akútnym problémom zdravotníctva, ako sú napríklad narastajúce poplatky či kolabujúce ambulancie.



"Naďalej nám tiež chýbajú tisícky zdravotníckeho personálu a do toho stále nepoznáme rozhodnutie o novej nemocnici v Bratislave," uviedol v stanovisku poslanec. Podľa Dvořáka nemá minister podporu ani vo vláde. "Minister financií nepovažuje investície do zdravotníctva za prioritné. Ani rozpočet na zdravotníctvo nedokáže naplniť ambiciózne plány Kamila Šaška. Ak by ich chcel presadiť, potrebuje podporu premiéra. Robert Fico sa však nechal počuť, že on za tento rezort nezodpovedá a zdravotníctvo nie je premiérskou témou," skonštatoval.



Šaško v utorok hodnotil prvých sto dní od nástupu do funkcie. Avizoval, že sa chce v tomto roku zamerať najmä na diskusiu a opatrenia, týkajúce sa stabilizácie sestier a pôrodných asistentiek v sektore. Chce tiež prísť s novou liekovou stratégiou a venovať sa plánuje aj prevencii.