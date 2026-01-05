< sekcia Slovensko
Dvořák: Útoky a vyhrážky voči zdravotníkom sú absolútne neprijateľné
Zdôraznil, že zdravotníci musia byť v práci v bezpečí, najmä v čase, keď ich je na Slovensku akútny nedostatok.
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Útoky a vyhrážky voči zdravotníkom sú absolútne neprijateľné a musia byť jednoznačne odsúdené. Ľudia, ktorí denne zachraňujú ľudské životy, majú mať od štátu aj spoločnosti nielen podporu, ale aj rešpekt. Odkázal to podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) v súvislosti s víkendovým incidentom v Nemocnici Ružinov.
„Realita je však iná. Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Kamila Šaška (Hlas-SD) namiesto jasnej obrany vedy toleruje ľudí ako Peter Kotlár, ktorí relativizujú medicínu, spochybňujú vedecké fakty a zľahčujú pandémiu koronavírusu. Výsledkom je atmosféra nedôvery, za ktorú nesú vládni predstavitelia priamu zodpovednosť a ktorej dôsledkom sú aj stovky fyzických útokov na zdravotnícky personál,“ skonštatoval Dvořák v stanovisku, ktoré TASR poskytlo mediálne oddelenie PS.
Akékoľvek útoky a násilie na lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov odsúdil už skôr na sociálnej sieti aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Odkázal, že vulgárne vyjadrovanie, agresivita, vyhrážky či fyzické útoky nepatria do žiadneho zdravotníckeho zariadenia. Úlohou je podľa neho zabezpečiť im bezpečné pracovné prostredie. Násilné správanie nemožno podľa neho tolerovať a voči osobám, ktoré sa ho dopúšťajú, je potrebné okamžite vyvodiť dôsledky.
V Nemocnici Ružinov v Bratislave napadol v sobotu 3. januára pacient spolu so svojimi príbuznými lekárku a zdravotnú sestru na urgentnom príjme. Pacient bol agresívny už pri odbere krvi, keď kričal na sestričku, že to nevie robiť a jeho to bolí. Jeho agresia sa vystupňovala ešte v momente, keď mu sestra chcela urobiť test na COVID-19. Do ambulancie vtrhla jeho manželka, ktorá tiež kričala na lekárku a sestričku. Zasahovala SBS i polícia. Zdravotníci neutrpeli fyzické zranenia. Polícia muža obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania, podaný bol návrh na podanie obžaloby.
