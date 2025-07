Dvořák vyčíta Šaškovi, že ešte nepredstavil medicínsky plán

Bratislava 2. júla (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ešte nepredstavil medicínsky plán novej národnej univerzitnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch, hoci tak mal urobiť do 30. júna. Upozornil na to podpredseda Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS). Vyzval Šaška, aby plán predstavil verejnosti spolu s finančným plánom a harmonogramom stavby. Takisto ho žiada, aby plány konzultoval s opozíciou, keďže stavba nemocnice bude zasahovať do viacerých volebných období.



„Uplynuli takmer tri mesiace, odkedy minister zdravotníctva veľkolepo predstavil víziu novej nemocnice v Bratislave. Dodnes však verejnosť ani opozícia nepoznajú základné podrobnosti tohto projektu za 1,2 miliardy eur,“ upozornil Dvořák na tlačovej konferencii s tým, že ani po stredajšom výjazdovom zasadnutí vlády sa verejnosť k novej nemocnici nič nové nedozvedela.



Medicínsky plán by mal podľa poslanca obsahovať kľúčové informácie o výbave novej nemocnice, o tom, aké odbornosti a oddelenia v nej budú, koľko lôžok a operačných sál bude k dispozícii a aký počet zdravotníkov a ďalšieho personálu bude potrebný.



„Minister síce verejne sľuboval, že projekt bude transparentný, no realita je presne opačná. Doteraz poznáme len názov nemocnice a minister očividne nemá ani záujem o konzultácie. A to napriek tomu, že takýto veľký projekt presahuje jedno volebné obdobie. Ak má nemocnica skutočne vzniknúť a byť kvalitným pracoviskom pre pacientov a odborníkov, musí byť jej príprava vecná a prehľadná. Zatiaľ však vidíme len chaos a zatajovanie,“ myslí si Dvořák.



Šaško mal podľa materiálu vlády vypracovať do 30. júna rámcový medicínsky plán národnej univerzitnej nemocnice. Do 1. septembra má spraviť návrh potrebnej reorganizácie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave a Bratislavskom kraji spolu s predpokladaným harmonogramom jej vykonania.



Národná univerzitná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika má stáť na pozemku ministerstva obrany. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Začať stavať chcú ešte tento rok. Minister deklaruje, že hrubá stavba nemocnice bude stáť do parlamentných volieb v roku 2027.