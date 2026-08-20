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Dvořák vyzýva ministrov, aby do rozpočtu zahrnuli peniaze na nemocnice
Slovenské zdravotníctvo podľa opozičného poslanca nevie aktuálne merať, kto skolaboval, kto je dehydratovaný, kto je prehriaty, kto prišiel pre aké ťažkosti.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Opozičný poslanec Oskar Dvořák (PS) vyzýva premiéra Roberta Fica, ministra financií Ladislava Kamenického (obaja Smer-SD) a ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby do pripravovaného štátneho rozpočtu zahrnuli peniaze na dostavbu štyroch rozostavaných nemocníc. Chce, aby tak deklarovali peniaze pre budúce vlády. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Ich jedinou úlohou bolo to, aby pokračovali v rozbehnutých projektoch a našli financovanie na dostavbu nemocníc, keď sa skončí plán obnovy. Pretože plán obnovy financuje len hrubé stavby. No ich semafórik svieti načerveno. Hovorí, že teraz v auguste nám končí plán obnovy, končia sa financie pre stavbu nemocníc. Oni si nesplnili úlohu a nepredložili harmonogram a plán, ako chcú tieto nemocnice dostavať,“ skonštatoval Dvořák. Mieni, že rozostavané nemocnice sa vďaka tomu nemusia dokončiť.
Nemocnice v Martine a Banskej Bystrici majú podľa Dvořáka garantované peniaze z plánu obnovy len na postavenie hrubej stavby. Tvrdí, že na ich dostavbu bude zo štátneho rozpočtu potrebných 600 miliónov eur. Poslanec tiež poukázal na prešovskú nemocnicu, ktorá mala stáť 450 miliónov a dnes sa jej cena odhaduje na vyše jednu miliardu eur. „Spolu s pokutou pre toho stavebníka, ktorého pravdepodobne nezákonne ‚vykopli‘ z tej stavby, sa možno dostaneme s DPH až na 1,5 miliardy eur,“ poznamenal.
Dvořák spomenul aj nemocnicu, ktorá sa má postaviť v bratislavských Vajnoroch. Konzervatívny odhad na jej postavenie hovorí o 1,5 miliardy eur. „Minister zdravotníctva má tú drzosť, keď do vládneho dokumentu napíše, že nemajú harmonogram financovania tých nemocníc. (...) Títo ľudia spôsobia to, že tie nemocnice tu zostanú ako také haldy betónu a s vyprázdnenou špajzou, že budúce vlády budú naozaj krvopotne musieť hľadať peniaze na to, čo vôbec dostavať,“ povedal.
Zároveň poslanec poukázal na horúčavy a s tým súvisiaci problém tepla v nemocniciach. Mieni, že nemocnice potrebujú presný plán, ako postupovať pri teple. Dôvodom je, že pacientom sa v horúčavách horšie hoja rany, majú viac dekubitov či dochádza ku kolapsom ako pacientov, tak aj zdravotníckeho personálu. Iné krajiny majú podľa neho v nemocniciach tzv. teplotné kódy. „To znamená, že keď stúpne teplota vonku na 35 stupňov, zapínajú červené kódy a začínajú sa viac starať o seniorov. Sanitky fungujú v intenzívnejších módoch a starajú sa o ľudí. Polikliniky začnú fungovať v intenzívnejších módoch, kontrolujú sa zraniteľní ľudia,“ vysvetlil.
Slovenské zdravotníctvo podľa opozičného poslanca nevie aktuálne merať, kto skolaboval, kto je dehydratovaný, kto je prehriaty, kto prišiel pre aké ťažkosti. „My sme jedna z mála krajín, ktorá je izolovaná z merania dôsledkov tepla na zdravie v našej krajine,“ poznamenal.
Zo správy, ktorú schválila vláda, vyplýva, že jedným z nesplnených míľnikov plánu obnovy je vyčíslenie a určenie spôsobu dofinancovania výstavby všetkých koncových nemocníc z príslušného opatrenia nad rámec financií z plánu obnovy. Ministerstvo zdravotníctva SR tak malo spraviť do 15. júna tohto roka.
„Ich jedinou úlohou bolo to, aby pokračovali v rozbehnutých projektoch a našli financovanie na dostavbu nemocníc, keď sa skončí plán obnovy. Pretože plán obnovy financuje len hrubé stavby. No ich semafórik svieti načerveno. Hovorí, že teraz v auguste nám končí plán obnovy, končia sa financie pre stavbu nemocníc. Oni si nesplnili úlohu a nepredložili harmonogram a plán, ako chcú tieto nemocnice dostavať,“ skonštatoval Dvořák. Mieni, že rozostavané nemocnice sa vďaka tomu nemusia dokončiť.
Nemocnice v Martine a Banskej Bystrici majú podľa Dvořáka garantované peniaze z plánu obnovy len na postavenie hrubej stavby. Tvrdí, že na ich dostavbu bude zo štátneho rozpočtu potrebných 600 miliónov eur. Poslanec tiež poukázal na prešovskú nemocnicu, ktorá mala stáť 450 miliónov a dnes sa jej cena odhaduje na vyše jednu miliardu eur. „Spolu s pokutou pre toho stavebníka, ktorého pravdepodobne nezákonne ‚vykopli‘ z tej stavby, sa možno dostaneme s DPH až na 1,5 miliardy eur,“ poznamenal.
Dvořák spomenul aj nemocnicu, ktorá sa má postaviť v bratislavských Vajnoroch. Konzervatívny odhad na jej postavenie hovorí o 1,5 miliardy eur. „Minister zdravotníctva má tú drzosť, keď do vládneho dokumentu napíše, že nemajú harmonogram financovania tých nemocníc. (...) Títo ľudia spôsobia to, že tie nemocnice tu zostanú ako také haldy betónu a s vyprázdnenou špajzou, že budúce vlády budú naozaj krvopotne musieť hľadať peniaze na to, čo vôbec dostavať,“ povedal.
Zároveň poslanec poukázal na horúčavy a s tým súvisiaci problém tepla v nemocniciach. Mieni, že nemocnice potrebujú presný plán, ako postupovať pri teple. Dôvodom je, že pacientom sa v horúčavách horšie hoja rany, majú viac dekubitov či dochádza ku kolapsom ako pacientov, tak aj zdravotníckeho personálu. Iné krajiny majú podľa neho v nemocniciach tzv. teplotné kódy. „To znamená, že keď stúpne teplota vonku na 35 stupňov, zapínajú červené kódy a začínajú sa viac starať o seniorov. Sanitky fungujú v intenzívnejších módoch a starajú sa o ľudí. Polikliniky začnú fungovať v intenzívnejších módoch, kontrolujú sa zraniteľní ľudia,“ vysvetlil.
Slovenské zdravotníctvo podľa opozičného poslanca nevie aktuálne merať, kto skolaboval, kto je dehydratovaný, kto je prehriaty, kto prišiel pre aké ťažkosti. „My sme jedna z mála krajín, ktorá je izolovaná z merania dôsledkov tepla na zdravie v našej krajine,“ poznamenal.
Zo správy, ktorú schválila vláda, vyplýva, že jedným z nesplnených míľnikov plánu obnovy je vyčíslenie a určenie spôsobu dofinancovania výstavby všetkých koncových nemocníc z príslušného opatrenia nad rámec financií z plánu obnovy. Ministerstvo zdravotníctva SR tak malo spraviť do 15. júna tohto roka.