Dýchavičnosť môže značiť chronickú obštrukčnú chorobu pľúc
Lekára by mali pacienti vyhľadať, ak dýchavičnosť ovplyvňuje bežné činnosti, pretrváva viac ako mesiac, ak je spojená s bolesťou na hrudníku alebo je sprevádzaná chronickým kašľom či únavou.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Dýchavičnosť je jedným z hlavných príznakov chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP), ktorá je treťou najčastejšou príčinou úmrtí na svete. Lekára by mali pacienti vyhľadať, ak dýchavičnosť ovplyvňuje bežné činnosti, pretrváva viac ako mesiac, ak je spojená s bolesťou na hrudníku alebo je sprevádzaná chronickým kašľom či únavou. Pri príležitosti stredajšieho Svetového dňa CHOCHP na to poukázal prednosta kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava Štefan Laššán.
CHOCHP patrí medzi zápalové ochorenia postihujúce dýchacie cesty a tkanivo pľúc so zúžením priedušiek, obmedzením prúdenia vzduchu a postupným zhoršovaním funkcie pľúc. Okrem predčasnej smrti prináša výraznú záťaž so symptómami, zníženie kvality života a socioekonomické a psychologické dosahy pre pacienta.
„Dýchavičnosť pri CHOCHP sa najskôr objavuje pri fyzickej námahe, napríklad pri chôdzi do schodov alebo v práci. Neskôr je prítomná aj pri bežných denných aktivitách a v pokročilejších štádiách sa môže objavovať už aj v pokoji. Pacient pociťuje nedostatok vzduchu, sťažené dýchanie, nepríjemné pocity na hrudníku. Dýchavičnosť je často sprevádzaná pocitom tlaku na hrudi, pískaním pri dychu a zníženou výkonnosťou,“ priblížil odborník.
Okamžitú lekársku pomoc je potrebné vyhľadať pri náhlej alebo zhoršenej dýchavičnosti. Pokiaľ ide o prvé objavenie sa ťažkostí, mierne sa opakujúce príznaky či chronický kašeľ bez jasnej príčiny, odporúča sa návšteva všeobecného lekára. Pneumológa je vhodné vyhľadať, ak to odporučí všeobecný lekár, ak sa dýchavičnosť napriek liečbe nezlepšuje, zhoršuje sa alebo ju sprevádzajú ďalšie príznaky, tiež pri podozrení na závažné a dlhodobé ochorenie pľúc. Rovnako by mali špecialistu navštíviť fajčiari vo veku viac ako 40 rokov, ak sa objavia problémy s dýchaním či dlhodobým kašľom.
„Vo všeobecnosti pri miernejších alebo nejasných ťažkostiach navštívte najskôr všeobecného lekára, pri opakovaných, zhoršujúcich sa alebo kombinovaných pľúcnych príznakoch je potrebná návšteva pneumológa alebo iného špecialistu,“ doplnil lekár.
Hlavnou príčinou vzniku ochorenia je fajčenie, dlhodobé vystavenie škodlivým látkam alebo znečistenému ovzdušiu. Riziko vzniku CHOCHP majú aj pacienti s prieduškovou astmou, s tuberkulózou či častými respiračnými infekciami. „Neexistuje bezpečná miera expozície fajčeniu či iným škodlivinám. Okrem fajčenia klasických cigariet sú nebezpečné aj iné formy používania/závislosti na tabaku, teda zahrievaný tabak, elektronické cigarety a podobne,“ upozornil Laššán.
