Dym z požiarov v USA už zaznamenali aj nad Slovenskom

Bratislava 14. septembra (TASR) - Dym z rozsiahlych lesných požiarov v Spojených štátoch amerických (USA) zaznamenali v sobotu (12. 9.) po prvý raz nad Slovenskom. Lidar na stanici Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v Gánovciach ho zaevidoval po 18. hodine. Meteorológovia o tom informovali na sociálnej sieti.



Dym sa v sobotu pri meraní nachádzal vo výške od deväť do 11 km nad terénom, pričom nadmorská výška terénu je približne 700 metrov. "Počas nasledujúceho dňa v nedeľu 13. septembra bola vrstva dymu zreteľne pozorovaná približne od 3. až do 15. hodiny nášho času," priblížili meteorológovia.



SHMÚ poukázal tiež na to, že vrstva dymu bola s pribúdajúcim časom rozpoznaná postupne v čoraz nižších hladinách troposféry. Najnižšie to bolo vo výške približne tri kilometre nad terénom. "Pozoruhodná bola v tento deň aj vertikálna hrúbka vrstvy dymu, ktorá v niektorých momentoch dosahovala až dva kilometre," dodali.



Dym "cestoval" zo západnej časti USA na Slovensko približne osem dní. Prekonal vzdialenosť približne deväť tisíc kilometrov.