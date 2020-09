Dym z rozsiahlych požiarov v USA spozorovali aj nad Slovenskom

Snímka zachytáva dym z požiarov nad Slovenskom. Foto: SHMÚ, Aerologické a radiačné centrum v Gánovciach

Na snímke vidno, že sa dym dostával do nižších vrstiev atmosféry. Tiež je zrejmé, že sa v nižších vrstvách mohol prekrývať s bežnými aerosólmi (smog v ovzduší). Foto: SHMÚ, Aerologické a radiačné centrum v Gánovciach

Erupcia sopky Raikoke (V preklade Brána do pekla), ako ju zaznamenala Medzinárodná vesmírna stanica ISS 22. júna 2019. Foto: NASA EarthObservatory

Bratislava 17. septembra (TASR) – V atmosfére nad Slovenskom sa nachádzal dym z rozsiahlych požiarov, ktoré sužujú západ Spojených štátov amerických. Dokonca ho bolo možné vidieť aj voľným okom.uviedol pre TASR Peter Hrabčák zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), Aerologického a radiačného centra v Gánovciach.Ako dodal, v hraničnej vrstve atmosféry (vrstva tesne nad zemským povrchom vo výške približne 100 až 3000 metrov) sa nachádza pomerne veľa aerosólov, ktoré spôsobujú napríklad červené či oranžové zafarbenie oblohy pri západe slnka. Okrem smogu môže takýto jav spôsobiť prach zo Sahary či celkom bežný opar pri vlhkom vzduchu.vysvetlil Hrabčák.Potvrdzuje to aj pozorovanie jeho kolegu, ktorý bol v pondelok 14. septembra na túre v západných Tatrách a keď sa ocitol vo výške približne 2000 metrov nad morom, videl na horizonte zreteľný sivý pás.doplnil Hrabčák.Na pracovisku SHMÚ v Gánovciach zaznamenali výskyt dymu z USA už v sobotu 12. septembra po 18. hodine stredoeurópskeho letného času (SELČ), pričom sa nachádzal vo výške od deväť do 11 kilometrov (km) nad terénom. Počas nedele 13. septembra bola vrstva dymu zreteľne pozorovaná približne od 3. až do 15. hodiny SELČ.Ako uviedol Hrabčák aj na sociálnej sieti,Dym putoval na Slovensko približne osem dní a prekonal vzdialenosť zhruba 9000 kilometrov. Už v piatok 11. septembra ho pozorovali nad Veľkou Britániou, kde spôsobil nezvyčajne oranžovú oblohu pri východe i západe slnka.Podobné situácie sa vyskytujú pomerne pravidelne.uviedol Hrabčák.Lidar, čo je prístroj, ktorý používajú na pracovisku SHMÚ v Gánovciach, zaznamenal aj dym z požiarov v Kanade v rokoch 2016 a 2017.