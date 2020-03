Zmeko: Ozbrojené sily sú v plnej pohotovosti

Bratislava 18. marca (TASR) – Ozbrojené sily SR sú v plnej pohotovosti pre riešenie mimoriadnej situácie. Informoval o tom v stredu náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, generál Daniel Zmeko po rokovaní ústredného krízového štábu.



"Každý príslušník ozbrojených síl, ktorý aktuálne nie je chorý, je k dispozícii buď okamžite alebo maximálne do šiestich hodín. V praxi to znamená, že k dispozícii krízovému štábu je napríklad dnes viac ako 2800 osôb," uviedol Zmeko.



Na krízovom štábe v súvislosti s výskytom nového koronavírusu hovorili aj o možnostiach ozbrojených síl napríklad v podpore zásobovania, iných prepravných úloh. Doplnil, že ozbrojené sily sa orientujú na dve hlavné úlohy. Tou prvou je podpora policajného zboru, kde je k dispozícii 500 ľudí na zabezpečenie úloh podľa rozhodnutia krízového štábu.



Druhou je rozšírenie kapacít zdravotníctva. "Známy priestor Lešť, kde by sa mohlo umiestniť až 2500 osôb," konkretizoval Zmeko s tým, že ozbrojené sily si tiež ďalej plnia svoje úlohy, ktoré vyplývajú zo zákona. "A sme pripravení podieľať sa na akejkoľvek jasne definovanej úlohe," uzavrel Zmeko.