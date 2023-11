Džudista Fízeľ triumfoval na Oceania Open v Perthe

Perth 12. novembra (TASR) - Slovenský džudista Márius Fízeľ triumfoval cez víkend na podujatí Oceania Open v austrálskom Perthe a získal dôležité body v kvalifikácii o postup na OH 2024. Iba nedávno obsadil na ME v Montpellieri piatu priečku.



Na podujatí v Perthe, zaradenom so seriálu IJF World Tour, nenašiel v kategórii nad 100 kg premožiteľa. Najskôr po troch víťazstvách na ippon vyhral svoju základnú B-skupinu, v semifinále na neho nestačil ani Nemec Losseni Kone. V boji o titul potom Fízeľ rovnako na ippon zdolal aj ďalšieho Nemca Erika Abramova.