Dzurinda: Európska únia potrebuje reformy, CoFoE je dobrou iniciatívou

Bratislava 22. februára (TASR) - Európu a svet trápia viaceré fenomény, vrátane oslabovania demokratických noriem, klimatických zmien či rastúcej inflácie. Aj preto Európska únia (EÚ) potrebuje zásadnejšie zmeny vo fungovaní. Myslí si to bývalý slovenský premiér a exminister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda.



"Ak je pravdou, že rešpekt a kredibilita EÚ vo svete skôr upadá, ako by narastala, tak potom je Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) dobrou iniciatívou. Veľké výzvy posledných rokov, ktorými boli globálna finančná kríza, mohutná imigračná vlna, ako i pandémia ochorenia COVID-19, a reakcie EÚ na tieto krízy svedčia o potrebe zmien, o potrebe reforiem. Tak na úrovni členských štátov EÚ, ako aj jej únijných inštitúcií," uviedol pre TASR Dzurinda.



Spomína aj situáciu na Ukrajine či správanie sa Číny. "Súčasné napätie, spôsobené ruskou agresiou a vojenským tlakom voči Ukrajine, významné zmeny v globálnom geopolitickom priestore, najmä správanie sa Číny, vyžadujú dôraznejšiu odpoveď medzinárodného demokratického spoločenstva, vrátane Európy. A to nielen na diplomatickom poli, aj v oblasti bezpečnosti a obrany," podotkol.



Európu aj svet podľa Dzurindových slov trápia ďalšie fenomény. "Ako je oslabovanie demokratických noriem a princípov, dopady klimatických zmien a technologického rozvoja, rastúca inflácia, ako aj zadlženosť našich ekonomík, či ´kultúrne vojny´ medzi liberálmi a konzervatívcami. Toto všetko odôvodňuje potrebu zásadnejších zmien vo fungovaní EÚ," vysvetlil Dzurinda.



Otázkou podľa neho zostáva, ako s ideami a návrhmi, ktoré v rámci CoFoE zaznievajú, naložia zodpovední a kompetentní. "Európsku úniu v posledných rokoch charakterizuje schopnosť prijímať vznešené plány a deklarácie, pričom ich realizácia spravidla zaostáva. Vážnosť aktuálnych výziev je však taká významná, že verím v pozitívny prielom - v ochotu a vôľu podstúpiť potrebné zmeny," doplnil pre TASR Dzurinda.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ.