Dzurinda: Na presadzovanie demokratických reforiem treba víziu

Washington/Brusel 9. decembra (TASR) - V predvečer štvrtkového virtuálneho Summitu za demokraciu (S4D) pod taktovkou prezidenta USA Joea Bidena zorganizovala americká nezisková organizácia National Endowment for Democracy (NED) diskusné fórum, na ktorom sa predstavilo viacero osobností vrátane tohtoročnej laureátky Nobelovej ceny za mier, filipínskej novinárky Marie Ressaovej.



Jedným z rečníkov bol aj bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý je v súčasnosti predsedom Centra Wilfrieda Martensa, bruselského think-tanku Európskej ľudovej strany (EPP). Dzurinda vystúpil v paneli, ktorý sa venoval udržateľnosti demokracie v náročných podmienkach. V úvode debaty hovoril o svojich skúsenostiach v úlohe predsedu vlády.



"Naším cieľom zmien bolo nastaviť pravidlá hry pre ďalší rozvoj demokracie. Išlo o modernizáciu ekonomiky a spoločnosti a integráciu (Slovenska) do medzinárodných organizácií, ako Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), Severoatlantická aliancia (NATO) a Európska únia (EÚ). Úlohou mojej vlády bolo hrať hru podľa demokratických pravidiel s cieľom zabezpečiť populácii lepší život. V praxi to znamenalo nevyhnutnosť presadzovať mnohé reformy," povedal Dzurinda.



Počas svojho vystúpenia na virtuálnom paneli zdôraznil, že ak sa politici snažia presadzovať reformy, potrebujú najskôr víziu.



"Potom potrebujete ľudí, ktorí konkrétne reformy pripravia, a potom potrebujete aj skutočné politické vodcovstvo," dodal slovenských expremiér.



V ďalšej časti panelu o udržateľnosti demokracie Dzurinda povedal svoj názor na význam politického aktivizmu a mimovládnych organizácií pri formovaní spoločnosti.



"Politický aktivizmus a činnosť mimovládok sú vzájomne prepojené s reálnou politikou. Je tam len jeden výrazný rozdiel. Ide o ochotu a schopnosť prevziať zodpovednosť. Aktivisti – podobne ako politici – hovoria k ľuďom. Prinášajú návrhy, ako zmeniť veci a ako presadzovať reformy s cieľom zlepšiť život občanov. Obe skupiny vedia ovplyvniť robenie politických rozhodnutí. Ale na konci dňa sú jedine politici reálne schopní robiť rozhodnutia a prinášať zmeny," povedal bývalý premiér.



Dzurinda vystúpil vo virtuálnom paneli po boku bývalého prezidenta Čile Ricarda Lagosa, bývalého prezidenta Východného Timoru Josého Ramosa-Hortu a bývalej ministerky zahraničných vecí Mali Kamissy Camaraovej.



Podujatie pod taktovkou NED sa pre pandémiu koronavírusu uskutočnilo prostredníctvom telemostu.



National Endowment for Democracy je súkromná nezisková nadácia, ktorá sa venuje podpore demokratických inštitúcií po celom svete. Každý rok NED poskytuje viac ako 2000 grantov určených na podporu projektov mimovládnych organizácii vo viac ako 100 krajinách.