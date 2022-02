Dzurinda: Voči Rusku treba prijať najprísnejšie sankcie

Prečítajte si aj: Von der Leyenová: Sankcie oslabia strategické sektory ruskej ekonomiky



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (vľavo) a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell počas tlačovej konferencie v spojitosti s krízovou situáciou medzi Ruskom a Ukrajinou v Bruseli 24. februára 2022. Foto: TASR/AP

Bez Ľudia, ktorí opúšťajú Kyjev, kráčajú v metre v ukrajinskej metropole vo štvrtok 24. februára 2022. Foto: TASR/AP

Bratislava 24. februára (TASR) - Demokratický svet čelí po útoku Ruska na Ukrajinu zrejme najväčšej výzve. S Ukrajinou je treba sa významne solidarizovať a súčasne prijímať rýchle opatrenia humanitárne, ale aj vojensko-materiálne. Na rade sú najprísnejšie sankcie - ekonomické i personálne. Pre TASR to uviedol bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda.povedal pre TASR Dzurinda.Pokiaľ ide o vojensko-materiálne pôsobenie, na rade sú podľa Dzurindu najprísnejšie ekonomické i personálne sankcie.vysvetlil Dzurinda.Sankcie voči Rusku majú prijímať na štvrtkovom mimoriadnom samite EÚ a mali by oslabiť hospodársku základňu Ruska a jeho schopnosť modernizácie. Avizovala to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.Expremiér Dzurinda poukazuje aj na vojenský rozmer.podotkol.Chce to podľa neho dve akcie.zdôraznil pre TASR Dzurinda.Naďalej podľa neho treba vyvíjať aj diplomaticko-komunikačné úsilie. Dzurinda zároveň poznamenal, že netreba vyvolávať paniku, ale treba sa zomknúť.doplnil.Dzurinda verí, že Slovensko poskytne v rámci humanitárnej pomoci Ukrajine všetko, čo potrebuje a čo je v našich silách.