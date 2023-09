Dzurinda:Nestačí vyhrať voľby, potrebná je schopnosť zostaviť koalíciu

Bratislava 15. septembra (TASR) - Nestačí vyhrať voľby, potrebná je schopnosť zostaviť koalíciu. Upozornil na to líder strany Modrí, Most-Híd Mikuláš Dzurinda na piatkovej tlačovej konferencii, na ktorej kritizoval kampaň Progresívneho Slovenska (PS) o potrebe víťazstva vo voľbách.



"Nie dôraz na víťazstvo, ale na schopnosť vytvoriť koalíciu je kľúčom k tomu, aby sme (predsedu Smeru-SD Roberta, pozn. TASR) Fica nepustili k moci," povedal Dzurinda. Dodal, že ak by teda PS voľby vyhralo a nebolo by schopné zostaviť vládu, voličský hlas pre PS by prepadol.



Dzurinda si váži prácu šéfa PS Michala Šimečku. Zdôrazňuje však, že progresívcom chýba politická skúsenosť. "Chýba im to, čím disponujeme my v strane Modrí, Most-Híd, preto nechceme rezignovať z volieb," vyhlásil.



Dzurinda poukázal na obrovskú masu ľudí, ktorí chcú voliť, ale boja sa, že ich hlas vo voľbách prepadne. "A presne v tomto trende ide táto nezmyselná kampaň PS, aby sa ďalej nás ľudia báli voliť," uviedol.



Doplnil, že dnes je kľúčové, aby si voliči, ktorí odmietajú doterajší chaos aj "ficizmus", uvedomili, že PS potrebuje partnerov. Bývalý podpredseda parlamentu Béla Bugár doplnil, že treba hľadať, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje. Poukázal, že Modrí, Most-Híd sú ukážkou spolupráce vo vnútri strany, a toto žiadna iná strana podľa neho neponúka.