E. Bárány: Fotografie s upraveným hlasovacím lístkom môžu byť problém

Bratislava 29. februára (TASR) - Zhotovovanie fotografií s upraveným hlasovacím lístkom môže byť problém. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. Robenie si "selfie" fotografií však podľa neho nie je zakázané.



„Pokiaľ začnem fotografovať hlasovací lístok a hlavne vyplnený hlasovací lístok, tým začínam porušovať tajnosť hlasovania. Nikto by nemal disponovať dôkazom o tom, ako volil,“ uviedol Bárány. Dodal, že sú na to aj staršie rozhodnutia Ústavného súdu SR.



Predseda štátnej volebnej komisie upozornil, že v minulosti boli za takéto konania ukladané aj pokuty.