E. Bárány: Obvinenie nemá vplyv na kandidatúru vo voľbách

Bratislava 7. decembra (TASR) - Obvinenie nemá vplyv na kandidatúru v parlamentných voľbách. Potvrdil to predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány. Situácia sa podľa neho mení až právoplatnosťou rozsudku pre kandidáta.



Podľa šéfa komisie nie je reálne, aby dva alebo tri mesiace po vznesení obvinenia došlo k odsudzujúcemu rozsudku. Nepredpokladá preto, že by do uskutočnenia budúcoročných parlamentných volieb mohol byť niekto z kandidátov odsúdený. V súčasnosti je z kandidátov obvinený napríklad predseda Smeru-SD Robert Fico i predseda strany Za ľudí Andrej Kiska.



"Kandidát podpisuje prehlásenie, ktorého súčasťou je, že nemá prekážky voliteľnosti," odpovedal Bárány na otázky novinárov, ako sa volebná komisia dozvie, či je niekto vo výkone trestu odňatia slobody. Bárány si myslí, že ak by strana nechala kandidovať odsúdeného človeka, riskovala by tým napadnutie výsledkov volieb a ohrozovala by samu seba.



V budúcoročných parlamentných voľbách kandiduje 25 politických subjektov. Počet kandidátok sa ešte môže znížiť, pokiaľ nejaký subjekt z volieb odstúpi. Môže tak urobiť 48 hodín pred voľbami. Rovnako sa môže dva dni pred voľbami kandidát vzdať alebo ho môže strana odvolať.



Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020. Politické subjekty môžu na kampaň minúť najviac tri milióny eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Musia mať transparentný účet. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.