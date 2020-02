E. Bárány: Priebeh volieb je pokojný a korektný

Bratislava 29. februára (TASR) - Najzávažnejším problémom sobotných parlamentných volieb je predĺženie hlasovania v piatich volebných miestnostiach. Povedal to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. Dopĺňa však, že priebeh volieb je pokojný a korektný.



Čas sa predĺžil v dvoch volebných miestnostiach pre úmrtia, v dvoch pre organizačno-technické dôvody a v jednej pre zdravotné problémy členky komisie, uviedol Bárány. Pripomenul, že všetky ostatné volebné miestnosti sa zatvárajú o 22.00 h a začnú sčítavať hlasy. Pre médiá platí moratórium do 23.00 h, exit polly sa budú môcť zverejňovať až po tejto hodine.



"Nedostali sme od polície podnet o žiadnom závažnom akútnom probléme. Nič z toho, čo sa vyskytlo, asi Policajný zbor nevyhodnotil ako závažné," hovorí Bárány.



Na margo zosnulých ľudí, ktorí sa objavili na voličských zoznamoch v bratislavskej mestskej časti Petržalka, Bárány povedal, že štátna volebná komisia zbiera podnety týkajúce sa tohto problému. "Netrúfam si povedať, čo sa stalo. Zoznam voličov vedie mestská časť," podotkol. Dodal, že na výsledky volieb to nebude mať žiaden vplyv, môže sa tým ovplyvniť jedine percento účasti vo voľbách.