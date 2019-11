E. Berthotyová: Pracuje sa na identifikácii ďalších sudcov z Threemy

Bratislava 26. novembra (TASR) – Dôvodom na disciplinárne stíhanie sudcov Moniky Jankovskej a Vladimíra Sklenku je porušenie sudcovskej etiky, ktoré vyplynulo z komunikácie s Marianom K. cez aplikáciu Threema. Tá je, ako to z vyšetrovacieho spisu vyplýva, autentická a stotožňuje Sklenku aj Jankovskú.



Počas zasadnutia Súdnej rady to uviedla predsedníčka osobitnej komisie Elena Berthotyová, ktorá navrhla predsedníčke Súdnej rady Lenke Praženkovej dvojicu sudcov disciplinárne stíhať. V Threeme sa majú podľa Berthotyovej nachádzať ďalší sudcovia, na ktorých identifikácii sa pracuje. Komisia bude opätovne zasadať 5. decembra.



S Vladimírom Sklenkom si mal Marian K. podľa vyšetrovacieho spisu, ktorý Národná kriminálna agentúra poskytla osobitnej komisii Súdnej rady, poslať viac ako 9000 správ. V nich mal podľa Berthotyovej Sklenka vynášať Marianovi K. „insiderské informácie“ nielen z OS Bratislava I, ale aj z Najvyššieho súdu (NS) SR a Krajského súdu Bratislava.



Z komunikácie má tiež vyplývať existencia konkurenčnej skupiny, ktorej zloženie nechcela Berthotyová zatiaľ konkretizovať. V komunikácii mal Sklenka členiť sudcov na použiteľných, nepoužiteľných a využívaných. "Dokonca aj na takých, ktorí pracujú pre konkurenčnú skupinu," uviedla Berthotyová. Skupinu nekonkretizovala, potvrdila, že jej súčasťou sú aj sudcovia.



Sklenka mal podľa Berthotyovej prijať finančnú hotovosť, mobilný telefón iPhone a fakturovať na meno svojej manželky služby, ktoré sa nikdy nestali. "V rozpore so zásadami sudcovskej etiky prijímal dary a iné nenáležité výhody," spresnila Berthotyová dôvod na jeho disciplinárne stíhanie.



Sklenka mal byť v komunikácii stotožnený s „pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou,“ rovnako ako Jankovská. Oboch stotožnili prostredníctvom osobných údajov a udalostí korešpondujúcich s realitou. Sklenka mal uviesť služobnú mailovú adresu, fakturačné údaje manželky aj meno syna. Jankovská mala uviesť osobné údaje exmanžela a dvoch synov, na stotožnenie slúžili aj udalosti, ktoré sa preukázateľne stali, ako otváranie budovy Okresného súdu v Michalovciach.



Dôvodom na disciplinárny návrh Jankovskej je aj tvrdenie, že sa nepozná s Marianom K. a že sa s ním nikdy nestretla. Vyšetrovací spis podľa Berthotyovej vyvracia obe tvrdenia. "Existuje vážne podozrenie, že došlo k strate predpokladov sudcovskej spôsobilosti a tými sú morálny štandard a integrita sudcu," doplnila.



Vladimír Sklenka aj Monika Jankovská majú už svoj výkon pozastavený bez ohľadu na disciplinárne návrhy. Ďalší sudcovia, ktorí boli na komisii vypovedať, sa podľa Berthotyovej nenachádzajú v „bezpečnej zóne“.



Medzi nimi sú sudcovia Zuzana Maruniaková, ktorá rozhodovala o jednej zo sporných zmeniek Mariana K. v civilnom konaní. Má ísť aj o podpredsedníčku NS SR Jarmilu Urbancovú, sudcu Adriána Pažúra, predsedu Krajského súdu Bratislava Ľuboša Sádovského, sudkyňu Andreu Haitovú a sudkyňu NS SR Noru Halmovú. Na komisii zatiaľ nebol vypovedať David Lindtner z Okresného súdu Bratislava III. Komisia ho chce vypočuť.