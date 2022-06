E. Burda:Proti nezákonnostiam v prípravnom konaní treba rázne zakročiť

Bratislava 30. júna (TASR) – Proti nezákonnostiam zásadného charakteru v prípravnom konaní je treba tvrdo a rázne zakročiť. V rámci štvrtkovej konferencie Zákonnosť a efektivita trestného konania s dôrazom na prípravné konanie to uviedol dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PraF UK) v Bratislave Eduard Burda.



"Trestné konanie je proces, ktorý má určité opravné fázy a prostriedky. Preto sa počíta s tým, že určité chyby sa stávajú," povedal Burda, podľa ktorého je potrebné takéto chyby jednoznačne odstraňovať.



Podľa dekana PraF UK je účinný boj proti trestnej činnosti a spravodlivé potrestanie páchateľov možné výlučne zákonnými prostriedkami a pri rešpektovaní základných práv a slobôd fyzických a právnických osôb. "Každý prípadný pokus o uplatňovanie tzv. politiky účel svätí prostriedky musí byť odmietnutý ako neakceptovateľný a jednoducho nezlučiteľný so zásadami právneho štátu," vyhlásil Burda.



Ako doplnil, každé relevantné podozrenie zo zneužitia inštitútov trestného práva by však malo byť vyšetrené. "My si jednoducho v právnom štáte nemôžme dovoliť, aby nám v médiách behali rôzne podozrenia z toho, že sa marí trestné konanie, alebo že sa niečo nejakým spôsobom zneužíva a aby to nebolo vyšetrené," zdôraznil dekan.