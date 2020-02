E. Chmelár: Chceme zrušiť zdravotné poisťovne, sú neefektívne

Bratislava 10. februára (TASR) – Ak by Slovensko nedávalo toľko peňazí na zbrojenie, ušetrené prostriedky by mohlo použiť na stavanie nemocníc, bytov, škôlok a domovov pre seniorov. Myslí si to volebný líder strany Socialisti.sk Eduard Chmelár. V rozhovore pre TASR tiež povedal, že by zrušil zdravotné poisťovne, skrátil pracovný čas na šesť hodín a presadil odluku cirkvi od štátu.



-Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenie ponúkate?-



Slovensko je rozkradnutý, kultúrne zbedačený a environmentálne zdevastovaný štát. Vybrať sa cestou divokého kapitalizmu bola zásadná chyba. Náprava si bude vyžadovať radikálne riešenia. Chceme preskúmať pochybné privatizácie, vrátiť štátu rozkradnutý majetok, vyhnať finančné skupiny zo zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia, skrátiť pracovný čas na šesť hodín a presadiť odluku cirkvi od štátu. Najväčšou výzvou je pre nás zmeniť priority tohto štátu. Štátny rozpočet je paralyzovaný absurdným sľubom zvýšiť zbrojenie na dve percentá HDP. Nemci sľúbili, že do roku 2024 dajú na armádu len 1,5 percenta. Keby sme znížili zbrojenie na jeho úroveň, ročne by sme ušetrili takmer pol miliardy eur, za celé volebné obdobie takmer dve miliardy eur. Z tých peňazí sa dá postaviť napríklad 40.000 bytov pre mladé rodiny, deväť nemocníc s kapacitou 400 lôžok, viac ako 700 materských škôl, viac ako 600 domovov pre seniorov a podobne.



-Sú niektoré priority z vášho programu pre vás také dôležité, že nimi podmienite svoj prípadný vstup do vládnej koalície?-



Stanovili sme si podmienky spolupráce, nielen vstupu do vlády. Nebudeme spolupracovať s tými, ktorí chcú zvyšovať zbrojenie, rušiť sociálne výdobytky, znižovať environmentálne štandardy. Nebudeme kolaborovať s fašistickými stranami ani s tými, ktorí sú ochotní prijať od nich tichú podporu. A napokon, nebudeme uzatvárať dohody s človekom, ktorý je trestne stíhaný.





-Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si pripravenú reformu?-



Za najdôležitejšiu reformu v zdravotníctve považujeme zrušenie systému zdravotných poisťovní, ktoré sú neefektívne a vysávajú peniaze z rezortu a jeho nahradenie zdravotníctvom financovaným priamo zo štátneho rozpočtu. Rovnako chceme odstrániť čiernu dieru v Sociálnej poisťovni, ktorá každoročne vzniká v dôsledku druhého piliera, tým, že ukončíme dotácie pre súkromné dôchodcovské správcovské spoločnosti. Najväčšou chybou bolo pustiť do týchto oblastí biznis. Keď sa zhodneme na tom, že ho treba odtiaľ vytlačiť, môžeme hovoriť o ďalších reformách.





-Aký je váš postoj k potrebe očisty slovenského súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?-



Súdnictvo je jediná zložka spoločnosti, ktorá nebola po roku 1989 riešená revolučným spôsobom a doplatili sme na to. Najúčinnejším riešením tohto stavu je zmeniť spôsob výberu sudcov. Dnes vyberá sudcov veľmi úzka päťčlenná komisia, panuje tam rodinkárstvo. Do komisie by mali byť prizývaní aj ľudia z prostredia mimo súdov. Sme za to, aby sa výber členov komisie uskutočnil losovaním, aby sa zamedzilo korupcii a klientelizmu.





-Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva? Naši žiaci nevynikajú v medzinárodných testovaniach a zrejme si to bude vyžadovať určité zmeny v spôsobe výučby...-



V školstve jednoduché riešenia nefungujú. Musíme začať od peňazí. S platmi na úrovni rovníkovej Afriky a peniazmi na úrovni Latinskej Ameriky nemôžete vytvoriť systém západnej Európy. Bez kvalitných, dobre zaplatených odborníkov nemôže fungovať systém vzdelávania. Rád by som však k tomu pridal aj kultúru, lebo každá skutočná zmena sa musí začať kultúrou. Chceme zvýšiť výdavky na kultúru na úroveň aspoň jedného percenta HDP.





-Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?-



Mladí ľudia neznášajú pretvárku, majú radi jasnú priamu reč. Nevolia extrémistov pre ich vulgárnosť či choré názory na diktátorské režimy, majú pocit, že ľudia z extrémnej scény s nimi hovoria úprimne. Pokrytectvo elít, zahadzovanie problémov pod stôl zvyšuje extrémne nálady v spoločnosti. Väčšia poctivosť verejnej diskusie a otvorenosť by mali byť prvým krokom k tomu, aby mladí ľudia začali dôverovať systému. Musia cítiť, že ich niekto berie vážne. Dnes znovu narastá nedôvera k elitám, politikom, médiám, a ľudia sa potom uchyľujú k hľadaniu alternatívy. A nie vždy to musí byť niečo lepšie. Veľa robí aj to, že k antifašizmu sa hlásime iba formálne. Keby sme to mysleli naozaj, už dávno by sme do preambuly Ústavy SR presadili odkaz na dedičstvo Slovenského národného povstania. To je politický, mravný a hodnotový základný kameň našej modernej štátnosti.





-Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Presadzujete aj nové dane?-



Chceme zvýšiť progresívne zdanenie a obnoviť niektoré dane, ktoré sú štandardnou súčasťou západných spoločností, napríklad daň z dedičstva alebo zvýšiť daň z dividend. Chceme tiež zlepšiť výber DPH, v tom sme najhorší v EÚ. Odmietame plošné znižovanie daní. Dane by sa mali znižovať pre najchudobnejšie skupiny obyvateľstva. Pre najbohatšie skupiny sme za vyššie formy zdanenia. Chceme radikálne zvýšiť mzdy a dôchodky, či zaviesť v ziskových firmách podiel zamestnancov na zisku. Doteraz sa hovorilo len o zlepšovaní podnikateľského prostredia, my chceme začať diskutovať aj o zlepšovaní zamestnaneckého prostredia.



-Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického smerovania Slovenska?-



Sme proeurópske hnutie. Želáme si zjednotenie Európy, ale zároveň zdôrazňujeme, že Európa musí mať sformulované vlastné záujmy, ktoré sú odlišné od USA, Ruska alebo Číny. Nie sme spojencom USA, sme ich vazalom. Nevieme sa vzoprieť ich nezmyselným plánom. Zahraničná politika USA je v čoraz väčšom rozpore s našimi záujmami. Nezvyšuje našu bezpečnosť, ale riziká pre celú Európu. NATO nie je vhodný model pre riešenie bezpečnosti v 21. storočí a ťahá nás ku dnu. Spoločná európska obrana však neznamená európsku intervenčnú armádu. Musíme na prvom mieste zmeniť filozofiu bezpečnosti. Ak je EÚ mierový projekt, potom nemôže podporovať vojenské intervencie Spojených štátov.