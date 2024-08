E. Chmelár končí na poste poradcu predsedu vlády SR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Eduard Chmelár končí na poste poradcu predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) pre politické záležitosti. Dôvodom je podľa neho jeho kritika voči štátnemu tajomníkovi Ministerstva životného prostredia SR Štefanovi Kuffovi pre incident v obci Malá Franková v okrese Kežmarok. Chmelár to oznámil na sociálnej sieti.



"V tejto chvíli ma mrzí jediná vec, že Robert Fico v sebe nepozbieral ani zvyšky štábnej kultúry, aby mi to oznámil sám, prípadne aby mi umožnil vysvetliť môj postoj, ale vybavil to poštou a odkazom od mladého Kaliňáka," vyhlásil.



Tvrdí, že tlak SNS na jeho odvolanie rástol už od konca minulého roka, kedy sa jeho kritickými poznámkami zaoberala koaličná rada. Vo svojom statuse zároveň kritizuje niektoré kroky a postupy premiéra. "Mnohí prirovnávajú Roberta Fica k Viktorovi Orbánovi. Ale Fico ako Orbán iba hovorí, nekoná tak," konštatuje.



Chmelár podotýka, že motiváciou, prečo pomáhal tejto vládnej garnitúre dostať sa k moci, bolo úsilie vytvoriť zo Slovenska mierový štát a vrátiť ho na cestu slobodného a demokratického vývoja.