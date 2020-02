E. Chmelová: Všetky volebné miestnosti na Slovensku sa otvorili načas

Bratislava 29. februára (TASR) - Všetky volebné miestnosti na Slovensku sa otvorili o 7.00 h a voliči nikde nezačali voliť skôr. TASR o tom informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na Ministerstve vnútra SR Eva Chmelová.



"Všetkých 5997 volebných miestností sa otvorilo o siedmej hodine. Žiadna nepožiadala o skoršie otvorenie," povedala Chmelová. Dodala, že svoju činnosť začala aj okrsková komisia na zisťovanie výsledkov volieb Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt.



Štátna komisia prvýkrát zasadne o ôsmej hodine, keď si určí program na celý deň, uviedla Chmelová.



Slováci si v sobotu volia nových poslancov do Národnej rady (NR) SR. V ére samostatného Slovenska ide o ôsme parlamentné voľby v poradí. Stáť budú viac ako 12,6 milióna eur. O priazeň voličov sa uchádza 24 politických subjektov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Pre voličov je spustená aj infolinka: 02/4859 2317 a 02/4859 2312.



V parlamentných voľbách môže podľa odhadu Štatistického úradu SR voliť viac ako 4,4 milióna osôb. Pre približne 41.000 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých budú môcť odovzdať svoj hlas.



Po uzatvorení volebných miestností o 22.00 h sa začnú spočítavať hlasy. Štatistici budú priebežné výsledky zverejňovať na stránke www.volbysr.sk. Definitívne výsledky budú známe po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 1. marca.











