E. Heger a M. Morawiecki zdôraznili pokračovanie v pomoci Ukrajine

Na snímke vpravo premiér SR Eduard Heger, druhý sprava predseda vlády Poľska Mateusz Morawiecki predstavujú účastníkov stretnutia pred stretnutím predstaviteľov vlád SR a Poľskej republiky vo Vyšných Ružbachoch 22. apríla 2022. Foto: TASR - Milan Kapusta

Na snímke vľavo premiér SR Eduard Heger, druhý zľava predseda vlády Poľska Mateusz Morawiecki pred stretnutím predstaviteľov vlád SR a Poľskej republiky vo Vyšných Ružbachoch 22. apríla 2022. Foto: TASR - Milan Kapusta

Na snímke tretí zľava premiér SR Eduard Heger, druhý zľava minister financií SR Igor Matovič, vpravo uprostred predseda vlády Poľska Mateusz Morawiecki na Ľubovnianskom hrade počas stretnutia predstaviteľov vlád SR a Poľskej republiky v Starej Ľubovni 22. apríla 2022. Foto: TASR - Milan Kapusta

Vyšné Ružbachy 22. apríla (TASR) - Slovensko a Poľsko sú jednotné v otázke sankcií voči Rusku i budúcnosti Ukrajiny z hľadiska európskej perspektívy. Naďalej vytrvajú v pomoci Ukrajine. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) po rokovaní s poľským predsedom vlády Mateuszom Morawieckim vo Vyšných Ružbachoch a na hrade v Starej Ľubovni.Morawiecki apeloval na západ Európy, keďže vojna na Ukrajine je podľa neho hrozbou pre celú Európu. Pomoc z EÚ pre krajiny zasiahnuté utečeneckou krízou označil za nedostatočnú. Slovensko a Poľsko by mali podľa neho v tejto oblasti vystupovať spoločne na európskom fóre. Morawiecki ocenil snahu Slovenska znižovať závislosť od ruského plynu.vyhlásil Heger. Treba podľa neho naďalej stupňovať sankcie voči Rusku.dodal.Partneri diskutovali aj o budúcnosti zabezpečenia našich energetických zdrojov.priblížil Heger.Morawiecki pripomenul, že zámer ruského prezidenta Vladimira Putina pri rozpútaní vojny na Ukrajine bolo obnovenie veľkého impéria. Je presvedčený, že vôbec neskrýva rozširovanie sféry vplyvu do Poľska, Slovenska či pobaltských krajín.dodal. Slovensko podľa neho ukazuje vynikajúci postoj, hoci má vyššiu závislosť od ruského plynu.Pomoc pre štáty zasiahnuté prijímaním utečencov v roku 2015, 2016 a 2017 bola podľa poľského premiéra neporovnateľne väčšia ako balík, ktorý EÚ dokázala odovzdať a navrhnúť dnes. Ukrajinci podľa neho bojujú za mier aj v našej časti Európy, i celej Európe, a to si musí Západ uvedomiť.Heger a Morawiecki hovorili na spoločnom brífingu aj o spolupráci v rámci V4. Vyjadrenia Maďarska k situácii na Ukrajine slovenského premiéra sklamali. V tejto otázke podľa neho V4 nemá konsenzus. Morawiecki zdôraznil, že treba jasne pomenovať to, čo sa deje na Ukrajine. Je pobúrený z vyjadrení o protestovaní voči sankciám k Rusku.uzavrel.Možnosti cezhraničnej spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom vidí Morawiecki v spojení infraštruktúry.uviedol Morawiecki.Ako povedal Heger, Poľsko je príkladom efektívneho čerpania financií z EÚ.skonštatoval Heger.Na stretnutí tiež rokoval minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) so šéfom poľskej diplomacie Zbigniewom Rauom. Ministri hovorili aj o nadchádzajúcom slovenskom predsedníctve vo V4. Korčok zdôraznil, že rastúci význam Poľska na medzinárodnej scéne sa prejavuje okrem iného aj počas vojny na Ukrajine.uviedol šéf slovenskej diplomacie.